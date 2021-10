Selección peruana: “No pierdan la fe”, dice Ricardo Gareca

A seis fechas del final de las Eliminatorias a Qatar 2022, Ricardo Gareca ya no lanza sorpresas, mucho menos viendo a Perú en el penúltimo lugar de la tabla. Los partidos ante Bolivia y Venezuela (11 y 16 de noviembre) no serán nada sencillos, es por ello que el ‘Tigre’ decidió apostar por los experimentados, aquellos que integran el grupo que formó desde las eliminatorias pasadas y al que se han ido sumando uno que otro nombre.

De ahí la explicación de la ausencia de Gustavo Dulanto, el defensa del Sheriff que juega la Champions League. “Estamos siguiéndolo de cerca. Cuando creamos conveniente, tendrá chances”, dijo el DT al respecto para luego explicar su decisión. “La selección tiene ya un grupo formado de muchachos que han dado satisfacciones. Dentro de todo eso, queremos darles oportunidad a todos los jugadores. Para todos los que hacen méritos para estar en la selección, ojalá le podamos dar la chance. Creemos nosotros que no se nos ha escapado nada”, argumentó.

“Estamos siguiéndolo de cerca. Cuando creamos conveniente, tendrá chances”, dijo el DT sobre el defensa central. Foto: composición LR

Quien sí integra la lista de 28 jugadores convocados por Gareca es Jefferson Farfán. Es más, el técnico se pronunció sobre los videos virales en los que se le ve a la ‘Foquita’ celebrar su cumpleaños con familia y amigos sin mascarilla. “Prefiero no opinar. Ya vamos por dos años con todo esto y la gente está cansada. No justifico ni critico, estoy en una etapa en la que debo entender por qué pasan las cosas. Hay cosas que se acatan y otras que no. Queda a criterio de cada uno. Jefferson tiene una edad que está más allá de todo. Por más experiencia y nombre que tengan, no significa que puedan hacer lo que quieren, pero estamos en un proceso difícil para toda la gente”, señaló para luego referirse a la posibilidad de que Paolo Guerrero juegue el próximo año en Alianza Lima, tras recuperarse de la lesión a la rodilla derecha que se trata en el extranjero.

“Nosotros no vemos mal que venga a Alianza Lima, ellos son los que resuelven lo que quieren para su futuro. No es un problema para mí, lo que queremos es que tengan continuidad y que lleguen bien”.

Finalmente, el ‘Tigre’ dejó en claro que cumplirá su contrato. “Uno no es de hierro. Cuando uno transita un camino de tantos años, como el de nosotros en la selección, hemos vivido emociones muy fuertes, pero nunca se me cruzó por la cabeza dejar el cargo. No he tenido intensión de dar un paso al costado”, acotó tras dejarle un mensaje al hincha. “No pierdan la fe mientras los números den. Tengo la seguridad de que el equipo va por buen camino, Sé que lo vamos a demostrar dentro del campo”.

Los ausentes

Gustavo Dulanto no fue convocado finalmente, pese a su buen momento en el Sheriff.

Anderson Santamaría y Santiago Ormeño fueron dejados de lado por decisión técnica.

Edison Flores y Raúl Ruidíaz no se recuperan de las dolencias que sufrieron en la fecha triple.

Sabías que...

En la mira. Gareca aseguró que Percy Liza, jugador de Cristal, está dentro su consideración. “Por supuesto que es tenido en cuenta y juega en el medio local”.