La filosofía de Bielsa: las frases que resumen el estilo de juego y carácter del técnico argentino

Marcelo Bielsa es más que hablar de fútbol y títulos a lo largo de su carrera. El entrenador argentino del Leeds United, equipo recién ascendido a la Premier League, cumple 65 años este martes 21 de julio y lo celebra a lo grande tras devolver a su equipo a la máxima división del fútbol en Inglaterra luego de 16 años.

Pese a que el estratega argentino no acumula muchos títulos en casi 40 años de carrera como entrenador, el mundo del fútbol nunca ha dejado de reconocer su capacidad y tenacidad para comandar a sus equipos y a las selecciones que ha dirigido. En esta nota, La República Deportes recuerda las mejores frases y la filosofía de Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños.

Frases más recordadas de Marcelo Bielsa

“Para mí, la confianza es un sinónimo de relajación. Yo prefiero el miedo, porque te obliga a estar atento”.

“Lo que no podemos permitir es que (los jugadores) dejen de luchar. El desborde, el desorden, lo que pase está admitido. Los choques, los bailes... Lo que no está permitido es que dejen de luchar. Si luchan por el objetivo de todos, merecen estar”.

“Soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Hay gente exitosa que no es feliz, y gente feliz que no necesita del éxito. El éxito es una excepción y no un continuo'‘.

“Que un futbolista gambetee a cinco rivales en fila no depende de mí, pero sí puedo hacer que el equipo rote y se desmarque para que, si posee buena pegada para hacer pases de gol, encuentre al mismo tiempo varias opciones de cesión”.

“Yo soy un obsesivo del ataque. (...) El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que crear. Correr es una decisión de la voluntad, crear necesita del indispensable requisito del talento”.

“El fútbol descansa sobre cuatro premisas fundamentales: defensa, ataque, cómo pasar de defensa a ataque y cómo pasar de ataque a defensa”.

Marcelo Bielsa devolvió a Leeds United a la Premier League luego de 16 años. (Foto: AFP)

Filosofía de Marcelo Bielsa como entrenador

Al principio de esta nota, se indicó que el valor de Marcelo Bielsa en el fútbol no se mide por la cantidad de títulos conseguidos o sus logros personales. El argentino solo ha ganado un total de cuatro títulos: dos con Newell’s Old Boys, uno con Vélez Sarsfield, uno con Leeds United y dos con la selección argentina.

La filosofía del ‘Loco’ en el fútbol entiende más de formas, procesos y valores que de resultados. Por ejemplo, en la temporada pasada de la Championship, el Leeds dejó pasar la oportunidad de ascender de forma directa en un partido contra el Aston Villa.

Bielsa entendió que su equipo había conseguido la ventaja de mala forma al estar un jugador del rival tendido en el suelo. El ‘Loco’ ordenó a sus jugadores dejarse meter un gol para equiparar todo, acción que lo llevó a ganar el Premio Fair Play de la FIFA 2019.

El entrenador argentino ha reconocido durante toda su carrera que le encanta ser ofensivo y que el ataque en el fútbol es infinito. Más allá de la táctica fija, el exfutbolista siempre logra llegar a los jugadores de una forma diferente a través de la palabra y el discurso que lo caracteriza.

“Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos. El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar, y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuanto compito, si no distinguiera qué es lo realmente formativo y qué es secundario, me estaría equivocando”, dijo alguna vez Marcelo.

“No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganas, el mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma tanto... Y cuando pierdes sucede todo lo contrario, hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, solo porque perdiste. En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados, eso sí es lo importante; lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal”, enfatizó el entrenador en una charla técnica.

No se trata de enaltecer la carrera de Marcelo Bielsa, sino de reconocer el trabajo que pocos entrenadores en el mundo consiguen bajo sus principios y convicciones. El ‘Loco’ revolucionó el fútbol chileno cuando llegó a dirigir a la selección nacional y hasta ahora se le reconoce el trabajo realizado. Para los chilenos, los títulos que vinieron después en la Copa América son una consecuencia del legado de Bielsa.

