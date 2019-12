Mbappé se enfría con su entrenador Tuchel por no ser considerado como Neymar en PSG [VIDEO]

Las teorías sobre la posible salida de Kylian Mbappé del PSG vuelve a rondar la prensa mundial. Los episodios de tensión que ha protagonizado el delantero francés con su entrenador Thomas Tuchel por sustituirlo en los partidos contra Nantes y Montpellier han sido un acicate para azuzar las hipótesis.

Entre las especulaciones que baraja la prensa europea sobre Mbappé destaca la que supone que el delantero, aun del PSG, dejaría en club galo para migrar al Real Madrid, pues el ariete de 20 años no se sentiría cómodo en el equipo.

De acuerdo a información publicada por el diario francés L’ Equipe, Mbappé no comprende por qué no es tan considerado en el PSG como lo es Neymar Jr. Y un botón de ejemplo es que ante el Olympique de Marsella el jugador de ascendencia camerunés y argeliana estuvo en la banca por llegar tarde a la charla previa. Es allí, según relata el medio de marras, que el atacante creyó que no tiene el mismo trato que Neymar, quien tiene licencia para viajar a Brasil a recuperarse las veces que lo pretenda.

Mbappé ya está preparando su salida hacia Madrid. Nuevo cabreo con Tuchel por un cambio... ¡en el descuento! pic.twitter.com/SwCMeFNFvu — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) December 7, 2019

“Quería más responsabilidades en París o en otro sitio”, trinó Mbappé hace unos meses, luego de recibir el premio a mejor jugador de la ‘National Union of Professional Footballers’ (UNFP, por sus siglas en inglés). Ergo, Thomas Tuchel no ha dejado de puntualizar que Neymar es un jugador clave en su proyecto y en su sistema.

¿Mbappé insinua sobre el Real Madrid?

En la ceremonia del Balón de Oro 2019, en la que Lionel Messi sumó su sexto galardón, Vinicius y Mbappé posaron para una fotografía que subieron a Instagram. “Nos mandamos mensajes y hablamos por ahí”, reveló el delantero del Real Madrid.