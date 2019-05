WWE Monday Night Raw EN VIVO: Brock Lesnar revelará con quien cobrará su maletín

WWE Monday Night Raw desde Kansas City HOY (7:00 p. m. - hora peruana EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2). Brock Lesnar elige el campeonato por el que retará gracias al Money in the Bank, además el título 24/7 continuará causando estragos. No te pierdas la cobertura de larepublica.pe.

'La Bestia en el Banco' Brock Lesnar ha estado amenazando al campeón universal Seth Rollins y al campeón de WWE Kofi Kingston como si fuera un tiburón. Sin embargo, este lunes podría haber una respuesta definitiva sobre quien será el elegido por el cliente de Paul Heyman.

'El Conquistador' buscará venganza ante Rollins por aquella derrota en Wrestlemania o intentará romper el viaje de 11 años de Kingston, pocos días antes de su lucha pactada con Dolph Ziggler en WWE Super Showdown.

Además, el panorama del campeonato de los Estados Unidos continúa siendo incierto. Rey Mysterio le quitó el campeonato a Samoa Joe en Money in the Bank, sin embargo se comprobó que los hombros del samoano no estaban planos en la lona. Ahora, el excampeón quiere su título de regreso.

La semana pasada, Mick Foley presentó el título 24/7 y los programas de WWE se han vuelto un caos. R Truth vive en un estado de constante angustia ya que en cualquier momento puede aparecer un rival que intente arrebatarle la presea. ¿Seguirá siendo R Truth el campeón al finalizar el programa?

¿A qué hora empieza WWE Raw en español?

RAW comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir la transmisión del segundo programa luego de WWE Money in the Bank 2019 a través del portal web de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios en el mundo.

México - 6:00 p. m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:00 p. m.

Bolivia - 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

España - 2:00 a. m. (martes)

¿En qué canal ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para poder disfrutar de todos los pormenores del Monday Night RAW donde Brock Lesnar elegirá el título mundial por el que retará, podrás recurrir a la señal de Fox Sports 2 en Latinoamérica; USA Network en Estados Unidos, y MEGA en España.

¿Dónde ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para presenciar de uno de los mejores programas que tiene la WWE, en Perú, México, España y Estados Unidos puedes contratar en servicio de Movistar TV o DirecTV y seguir a los mejores luchadores del mundo. Asimismo, para ver la lucha libre EN VIVO ONLINE Gratis por Internet solo tienes que entrar en larepublica.pe.