Senegal vs. Colombia EN VIVO: por el Mundial Sub 20 Polonia 2019

Senegal vs. Colombia EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports, RCN y Caracol TV: se enfrentan este viernes en el estadio Arena Lublin por la segunda ronda del grupo A del Mundial Sub 20 Polonia 2019 a las 11:00 a.m. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe.

La selección de Colombia busca mantenerse en la punta del grupo A luego de su contundente victoria sobre el local Polonia por 2-0. Los jóvenes cafeteros deben reeditar su auspicioso debut ante Senegal en un duelo decisivo.

"En Bogotá siempre que acababan los entrenamientos los delanteros nos quedábamos pateando al arco, haciendo remates, eso nos llenó de confianza", señaló antes del cotejo contra Polonia uno de los anotadores de ese partido, Luis Sandoval.

Senegal derrotó por 3-0 a Tahití, por lo que el duelo de este domingo definirá al líder del grupo, el equipo que resulte vencedor tendrá pie y medio en octavos de final. Amadou Sagna brilló en el debut del cuadro africano con 3 goles, con los que es serio candidato a goleador del torneo.

Senegal vs. Colombia: ¿a qué hora inicia el partido por el Mundial Sub 20 Polonia 2019?

El Senegal vs. Colombia, será uno de los cotejos que tendrá el Mundial Sub 20 Polonia 2019, está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú: 11:00 horas

México: 11:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Chile: 12:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Senegal vs. Colombia: ¿qué canal pasará el partido por el Mundial Sub 20 Polonia 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

México: Univisión TDN y Televisa Deportes

Argentina: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Colombia: Deportes RCN, RCN Televisión, Caracol TV, Caracol Play, DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

¿Dónde ver EN VIVO el Senegal vs. Colombia por el Mundial Sub 20 Polonia 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Senegal vs. Colombia por el Mundial Sub 20 Polonia 2019: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 3.00 (Senegal), 2.65 (empate) y 2.15 (Colombia)

- Inkabet: 3.40 (Senegal), 2.85 (empate) y 2.30 (Colombia)

- Betsson: 3.15 (Senegal), 2.65 (empate) y 2.29 (Colombia)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Senegal vs. Colombia?

Si quieres seguir en Internet el Senegal vs. Colombia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.