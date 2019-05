Mundial sub 20 Polonia 2019: ¿Cuáles son los grupos y fixture del torneo de selecciones?

Este jueves se dará inicio al Mundial Sub 20 Polonia 2019, donde 24 selecciones buscarán quedarse con el título de la categoría, obtenido en el 2017 por Inglaterra, uno de los grandes ausentes del certamen.

El Mundial Sub 20 Polonia cuenta con seis ciudades sede: Gdynia, Lodz, Bielsko-Biala, Lublin, Tychy, Bydgoszcz. Recordemos que, de acuerdo con lo establecido por la FIFA, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros se clasifican para la siguiente ronda, los octavos de final.

Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay serán los encargados de representar a Sudamérica. Venezuela, finalista del torneo pasado junto a Inglaterra, no logró acceder a la Copa del Mundo tras quedar eliminado en la clasificatoria continental.

Por parte de Oceanía lograron clasificar Nueva Zelanda y Tahití. Por la Concacaf están presentes México, Estados Unidos, Panamá y Honduras. En Europa clasificaron Francia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Ucrania. Por Asia clasificaron Arabia Saudita, Japón, Catar y República Dominicana. Mientras que por Asia llegaron Mali, Senegal, Nigeria y Sudáfrica.

Grupos del Mundial Sub 20 Polonia 2019

Con 24 selecciones en busca del título mundial de la categoría sub 20 de fútbol, se da inicio este jueves 23 de mayo al Mundial Polonia 2019. Así quedaron los grupos tras el sorteo:

Grupo A: Polonia, Colombia, Senegal y Tahití

Grupo B: México, Italia, Ecuador y Japón

Grupo C: Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega

Grupo D: Estados Unidos, Nigeria, Ucrania y Qatar

Grupo E: Francia, Mali, Arabia Saudi y Panamá

Grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica

🔜🇵🇱🏆

We have our #U20WC Poland 2019 groups 🙌



What do you think is the toughest group? 🤔 pic.twitter.com/D1K4A2kbPh — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de febrero de 2019

Calendario en fase de grupos del Mundial Sub 20 Polonia 2019

Jueves 23 de mayo: Tahití vs Senegal, México vs Italia, Polonia vs Colombia, Japón vs Ecuador.

Viernes 24 de mayo: Qatar vs Nigeria, Honduras vs Nueva Zelanda, Uruguay vs Noruega, Ucrania vs Estados Unidos

Sábado 25 de mayo: Panamá vs Malí, Portugal vs Corea del Sur, Francia vs Arabia Saudita, Argentina vs Sudáfrica

Domingo 26 de mayo: México vs Japón, Ecuador vs Italia, Senegal vs Colombia , Polonia vs Tahití

Lunes 27 de mayo: Qatar vs Ucrania, Honduras vs Uruguay, Estados Unidos vs Nigeria, Noruega vs Nueva Zelanda

Martes 28 de mayo: Portugal vs Argentina, Panamá vs Francia, Sudáfrica vs Corea del Sur, Arabia Saudita vs Malí

Miércoles 29 de mayo: Ecuador vs México, Italia vs Japón, Colombia vs Tahití, Senegal vs Polonia

Jueves 30 de mayo: Nueva Zelanda vs Uruguay, Noruega vs Honduras, Nigeria vs Ucrania, Estados Unidos vs Qatar

Viernes 31 de mayo: Malí vs Francia, Arabia Saudita vs Panamá, Corea del Sur vs Argentina, Sudáfrica vs Portugal

Cabe mencionar que el Mundial Sub 20 Polonia 2019 tendrá la ausencia de varios equipos que antes campeones: Brasil (5 veces), Serbia (2), Ghana (1), España (1), Alemania (1) e Inglaterra (1), que ganó la pasada edición al derrotar en la final a Venezuela.