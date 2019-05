Liga 1: Jugador de Unión Comercio simula un golpe...¡del árbitro! [VIDEO]

¡Como para nominarlo a un Oscar! Hugo Ángeles de Unión Comercio protagonizó un hecho más que curioso en el duelo ante Binacional por la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 Liga 1. El defensor quiso simular una falta sin percatarse que fue el mismo árbitro quien lo tocó para separarlo de su rival.

Binacional le ganaba a Unión Comercio en Juliaca por 3 goles a 1 cuando el partido se comenzaba a calentar, cada pelota dividida venía acompañada de un empujón un 'manazo' suelto para el rival. Fue en el minuto 17 del segundo tiempo cuando se registró el insólito momento que ya está siendo compartido en Youtube.

Ángel Pérez de Binacional y Hugo Ángeles se enfrascaron en una discusión cara a cara luego de disputar el esférico y golpearse en el proceso. Fue en ese momento en el que llegó el árbitro del compromiso a separarlos cual referí de box.

La jugada no habría pasado de una escaramuza común y corriente en partidos de fútbol si es que Ángeles no hubiera activado sus dotes de actor de Hollywood para simular una agresión. Sin embargo, en las imágenes compartidas en Youtube se observa claramente que el jugador de Unión Comercio no recibe ni un golpe ni un cabezazo de Pérez.

De hecho, lo que se observa en las imágenes es que el futbolista reacciona a la intervención del árbitro que había acudido a separarlos. Ángeles cayó en el gramado agarrándose el rostro en gesto de dolor. Los comentaristas a cargo de la transmisión del encuentro no lo podían creer, y así quedó evidenciado por sus comentarios.

"¡Lo saca el árbitro, el árbitro lo agrede!" y "Felizmente que es jugador, porque como actor no la hace nunca", fueron algunas de las frases de los comentaristas televisivos que después opinaron que el defensor merecía la tarjeta amarilla la simulación.