¿Batalla entre luchadoras de MMA es la más sangrienta del mundo? Este video sorprendió a miles

El fin de semana se desarrolló el Bellator 220, un evento de MMA que tuvo entre sus combates el duelo por la categoría mosca entre Ilima-Lei Macfarlane y Veta Arteaga. Esta pelea ha generado todo tipo de comentarios mediante YouTube por su desenlace.

De acuerdo con el video, que cuenta con miles de reproducciones en YouTube, Ilima-Lei Macfarlane, actual campeona de la categoría, le provocó una herida a Veta Arteaga tras un fuerte codazo.

Esto generó que el árbitro de por culminada la pelea en el tercer round, luego de que el médico del Bellator 220 decidiera que la retadora no se encontraba en condiciones para continuar ya que tenía todo el rostro bañando en sangre producto del corte en su frente.

Ilima-Lei Macfarlane, como buena campeona, aseguró que le dará una revancha a Veta Arteaga porque no le gustó que el combate termine a su favor por un corte.

"Cuando la golpeé con el codo escuché que se había roto un hueso. Literalmente lo escuché. Pero no me di cuenta que (Arteaga) estaba sangrando hasta que nos levantamos y vi como la sangre le derramaba. No advertí que había sido tan grave hasta que pararon la pelea y dije esto fue grave", señaló Ilima-Lei Macfarlane al finalizar el combate, tal y como se ve en el video viral de YouTube.

De esta forma, Macfarlane defendió su cinturón por tercera vez y extendió su racha invicta a 10 peleas. Además, cabe mencionar que esta lucha, que es viral en YouTube, fue el evento co-principal del Bellator 220.