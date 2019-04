Exjugador de Alianza Lima reveló que intentó suicidarse pero Maradona lo salvó [VIDEO]

Al parecer, Diego Armando Maradona no sólo hizo un gran papel como futbolista y entrenador, pues el exjugador de Alianza Lima Pedro Monzón reveló que el astro argentino lo ayudó en el momento más complicado cuando intentó quitarse la vida.

El mundialista con la Selección Argentina el año 90 e ídolo de Independiente, confesó que atravesó un duro periodo sumergido en las drogas, momento en el que tuvo la intención de suicidarse, sin embargo, el actual estratega de los Dorados de Sinaloa intervino y lo evitó.

"Buscaba excusas para matarme pero era cobarde. Tenía la pistola en la mano. Pensé en llamar a Maradona y dije que si no venía, me suicidaba. Lo llamo y le dije que quería hablar con él porque no estaba bien. El era tan genio que se grabó la dirección en la cabeza porque no había GPS, y al rato llegó. Cuando vino no le dije nada porque me daba vergüenza. Pensé que no iba a venir”, enfatizó el exjugador.

Asimismo, Pedro Monzón contó que Maradona lo convenció para apoyarse en su familia y dejar de lado las adicciones que estaban terminando con su carrera.

Cabe recordar que, Alianza Lima es uno de los equipos peruanos que tuvo planteles de calidad con elementos del extranjero que llegaron al fútbol nacional para lucir la 'blanquiazul', uno de ellos fue el defensa Monzón, quien tuvo un periodo de seis meses en La Victoria.