WWE: Undertaker regresó para atacar a Elías [VIDEO]

El hombre muerto ha vuelto. The Undertaker, uno de los más grandes luchadores en la historia hizo su regreso a Raw, el programa en el que debutó hace casi 20 años, para arruinar la presentación de Elías.

Elías, también conocido por sus fanáticos como 'The driffter', salió al ring y se refirió a la presencia de John Cena en Wrestlemania y anunció que el próximo que se atreviese a interrumpirlo sería 'hombre muerto'. Inmediatamente, como si lo hubieran invocado, las campanadas sonaron y el Barclays Center parecía iba a caerse.

The Undertaker salió con su clásica música y fría presentación, subió al ring y encaró a un temeroso Elías. A pesar del miedo, 'the drifter' se animó a atacar primero, sin embargo el 'enterrador' revirtió y aplicó sus mejores golpes, finalizando con una tombstone piledriver ('Tumba rompecuellos') que fue ovacionada por el público asistente.

