Wrestlemania 35 EN VIVO: Cartelera completa y horario del evento de la WWE

WWE | WRESTLEMANIA 35 EN VIVO | STREAMING GRATIS VÍA WWE NETWORK | TRANSMISIÓN POR FOX ACTION | Este domingo 7 de abril el mundo entero será testigo del evento más esperado de la WWE. Nos referimos a Wrestlemania 35, el cual se transmitirá a través de Fox Action y WWE Network desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos a partir de las 18:00 horas en Perú.

Wrestlemania 35 será el evento de WWE que quedará en la historia, y no por sus 7 horas aproximadas de duración, sino porque por primera vez el evento estelar será protagonizado por mujeres. Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair se enfrentarán en el duelo más importante, en el que está en juego el campeonato femenino de Raw y SmackDown.

Luego que Charlotte Flair le quitara el título de SmackDown a Asuka, Stephanie McMahon anunció días antes a Wrestlemania 35 que la vencedora de la lucha estelar se llevará este título y el de Raw. Como era de esperarse, todos los fanáticos de la WWE enloquecieron ante la noticia.

Otra de las luchas más importantes de Wrestlemania 35 será la de Brock Lesnar contra Seth Rollins. El 'arquitecto' quiere cortar el largo reinado de 'la bestia' y llevarse el campeonato universal.

Por su parte, Kofi Kingston ha hecho hasta lo imposible para llegar a Wrestlemania 35. El integrante de 'The New Day' logró un pase al evento de WWE gracias a la ayuda de sus compañeros. De esta forma, el jamaiquino se medirá ante Daniel Bryan por el campeonato mundial de la WWE.

El título de los Estados Unidos también estará en juego en Wretlemania 35. Samoa Joe defenderá su cinturón ante el mexicano Rey Misterio, quien regresó a la WWE en el 2018.

Bobby Lashley también protagonizará un duelo en Wrestlemania 35. El experto luchador se medirá ante Finn Bálor, quien llegará al evento de la WWE con su personaje de 'demonio'.

Además, se vivirá un emotivo momento durante el Wrestlemania 35. Kurt Angle tendrá su última lucha contra Baron Corbin; sin embargo, lo seguiremos viendo en los diversos programas de la WWE, pero en otras funciones.

Por su parte, Shane McMahon tendrá un duelo extremo contra The Miz, quien fue su compañero hace unos meses atrás.

Existe un enfrentamiento que llama mucho la atención en Wrestlemania 35 a pesar de que no se pone ningún campeonato en juego. Se trata del Batista vs Triple, lucha que podría significar el retiro de 'el juego' porque en caso sea derrotado, tendrá que despedirse del ring de la WWE.

Asimismo, Wrestlemania 35 celebrará una vez más la Batalla conmemorativa de 'Andre The Giant' tanto en su versión masculina como femenina.

Wrestlemania 35: Cartelera del evento de WWE

- Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por el Campeonato Femenino de RAW y Campeonato femenino de SmackDown.

- Brock Lesnar vs Seth Rollins por el Título Universal de WWE.

- Daniel Bryan vs Kofi Kingston por el Título Mundial de WWE.

- Triple H vs Batista (Lucha sin descalificación. Si 'el juego' pierde, tendrá que retirarse)

- Kurt Angle vs Baron Corbin por la despedida de Kurt Angle.

- Shane McMahon vs The Miz en un combate sin descalificación.

- AJ Styles vs Randy Orton por un combate individual.

- Todos los luchadores de WWE por André the Giant Memorial Battle Royal.

- Samoa Joe vs Rey Mysterio por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Bobby Lashley vs Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental.

- Roman Reigns vs Drew McIntyre por un combate individual.

- The Boss ‘n’ Hug Connection (Bayley & Sasha Banks) vs The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs. Nia Jax & Tamina por los Títulos femeninos en pareja.

- Buddy Murphy vs Tony Nese por el Campeonato Peso Crucero de WWE.

- The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vs Curt Hawkins & Zack Ryder por los Títulos en pareja de RAW.

- Todas los luchadoras de WWE por André the Giant Memorial Battle Royal.

Wrestlemania 35. Horarios en el mundo para ver el evento de WWE

- Ver Wrestlemania 35 en Argentina: 20:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Brasil: 20:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Bolivia: 19:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Chile: 20:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Colombia: 18:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Ecuador: 18:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en El Salvador: 17:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Honduras: 17:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Guatemala: 17:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en México: 17:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Nicaragua: 17:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Panamá: 18:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Paraguay: 19:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Perú: 18:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Puerto Rico: 19:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en República Dominicana: 19:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Uruguay: 20:00 horas.

- Ver Wrestlemania 35 en Venezuela: 19:00 horas.

¿Dónde va a ser Wrestlemania 35?

El evento más importante de la WWE; es decir, Wrestlemania 35, se desarrollará este año en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este es un estadio multideportivo que se ubica en el suburbio Meadowlands en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey cerca de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos.

Hoy en día, el MetLife Stadium tiene un aforo para 82 566 espectadores y es uno de los estadios más modernos de todos los Estados Unidos.

¿A qué hora empieza Wrestlemania 35?

En países como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, podrás disfrutar EN VIVO del Wrestlemania 35 a partir de las 20:00 horas.

Si te encuentras en Perú, Colombia o Ecuador debes conectarte a la señal de Fox Action o WWE Network desde las 18:00 horas.

Ver gratis Wrestlemania 35 por streaming

Si quieres ver completamente gratis el evento Wrestlemania 35 puedes descargarte el servicio de streaming WWE Network y probar las suscripción FREE TRIAL por un mes.

De esa forma legal podrás ver gratis Wrestlemania 35. En caso quieras seguir utilizando WWE Network, deberás pagar 10 dólares mensuales y así disfrutar todo el contenido de esta empresa.