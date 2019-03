UFC Fight Night 148 EN VIVO: Stephen Thompson vs. Anthony Pettis desde Nashville

UFC Fight Night 148 Stephen Thompson vs. Anthony Pettis EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Dos tremendos peso welter se miden en el Bridgestone Arena de Nashville desde las 7:00 pm. (hora peruana) vía Fox Sports. Además puedes seguir todas las incidencias del evento en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Stephen Thompson le da la bienvenida a Anthony Pettis a la división welter en un evento repleto de emocionantes peleas. Si 'Showtime' buscaba debutar en esta nueva categoría causando un impacto, derrotar al 'Chico Maravilla' sería una gran manera de decir que llegó para buscar el campeonato.

Anthony Pettis lleva casi 8 años en UFC brindando combates extraordinarios. En la división de peso ligero, logró conseguir el campeonato mundial con una contundente sumisión sobre Benson Henderson. Luego de perder el título con Rafael Dos Anjos, 'Showtime' probó suerte en la categoría pluma.

Fue allí donde la carrera de Pettis se hizo irregular, no llegando al peso debido en varias ocasiones. Tras perder contra Tony Ferguson en una de las mejores peleas del año, esta vez regresa con un nuevo sueño en mente, superar a uno de los más recientes retadores al título welter para tentar una futura oportunidad titular en aquella división.

Por su parte, Stephen Thompson también necesita la victoria con urgencia pues viene de caer ante el inglés Darren Till, derrota clave pues al haber un nuevo campeón welter (Kamaru Usman) las chances de haber conseguido una nueva oportunidad se incrementaban.

Ya habiendo perdido una pelea titular ante Tyron Woodley, el 'chico maravilla' corre peligro de mantenerse en el limbo o ser utilizado para como 'gatekeeper' de la división welter. Será un combate imperdible digno de un evento estelar.

Además, este show de MMA tiene un atractivo especial para nuestro país pues Jesús 'Mudo' Pinedo se presentará por segunda vez en UFC. El peruano viene lograr una victoria por decisión y deberá revalidar aquel triunfo ante un rival mucho más experimentado como lo es John Makdessi.

Originalmente, Pinedo iba a pelear contra Chris Gruetzemacher, no obstante una lesión marginó al estadounidense de aquella batalla. Ahora, el ‘mudo’ se medirá con un oponente lleva 9 años en UFC y tiene un récord de 16-6, realmente la mayor prueba hasta el momento para nuestro compatriota en su carrera.

Por si fuera poco, una batalla de pesos pesados servirá de co main event, Curtis Blaydes y Justin Willis intentarán impresionar a los directivos con un KO que los haga ascender en la lista de los ‘heavyweights’.

RT B/C IT’S FIGHT DAY‼️

#UFCNashville: @WonderboyMMA vs @ShowtimePettis goes down TONIGHT | 8pmET/5pmPT | LIVE on ESPN+! B2YB @VanHeusen pic.twitter.com/P6VVzju3Py