John Narváez fue desconvocado de la selección de Ecuador por insólita razón

Dramático momento el que vive el zaguero de Melgar, John Narváez quien hace unos días recibió la noticia de su convocatoria a la selección de Ecuador para los próximos partidos amistosos de la 'tricolor'. Ahora resulta que el defensor quedó fuera de la lista oficial. ¿Qué sucedió?

El problema no fue de ningún tipo de lesión, tampoco tuvo nada que ver la estrepitosa caída de Melgar ante Palmeiras por Copa Libertadores pues su buen rendimiento ya había sido registrado por su selección, todo se debió por un problema administrativo, a Narváez le negaron la visa.

"No, no estoy lesionado. Me negaron la visa, fue el gran inconveniente. Muy dolido por eso, pero es lo que pasó… Llegó la carta, se pidió el permiso para que vaya a Ecuador y saque la visa, pero el club al ver la situación de Libertadores quiso que lo haga desde acá (Perú)", sostuvo el defensor al programa Área Deportiva FM.

Según explica Narváez, el gran problema fue tramitar la visa en nuestro país y no en Ecuador. "Ayer en la mañana me dijeron que no me la iban a dar. Expliqué por qué hice los trámites desde Perú, pero igual me lo negaron. Espero formar parte de la lista de junio (ante Venezuela y México)", agregó.

La selección ecuatoriana informó en sus redes sociales la salida de Narváez de la convocatoria u el ingreso de Cristhian Noboa del Zenit de Rusia.