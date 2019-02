Biografia de Ricardo Gareca: Conoce más de la vida del técnico de la selección peruana

Hoy Ricardo Gareca cumple 60 años. Conoce la biografía del técnico nacional de la selección peruana en esta nota.

Muchos lo reconocen por su trabajo como entrenador de la selección peruana, pero pocos saben que el 'Tigre' tuvo bastantes aciertos durante su carrera como futbolista.

El DT de la selección peruana nació en el barrio popular de Mataderos, en Argentina. Pero conoció por primera vez el fútbol en Tapiales, Buenos Aires.

A sus cortos 13 años, Ricardo Gareca empezó a jugar el fútbol como volante en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Durante su adolescencia solo trabajó como enfardador de papel en la fábrica donde su padre era capataz. En su biografía queda registrado los 208 goles que marcó en partidos nacionales e internacionales.

En 1978, el 'Flaco' debutó como futbolista del Boca Juniors en un partido contra Rosario Central. Después de dos años desde que empezó a jugar para el club, Ricardo Gareca decidió retirarse al Sarmiento de Junín porque no le permitían jugar mucho en el equipo Xeneize.

Biografía de Ricardo Gareca. El entrenador de la selección peruana empezó su carrera en Boca Juniors.

Compitió un año para ese club y estuvo presente durante el campeonato Metropolitano de 1981. Allí, Gareca anotó 13 goles. Este club le cambiaría la vida.

Su rendimiento hizo que Boca Juniors lo pidiera nuevamente. Esta vez Gareca regresó como titular. Fue el '9' durante esa temporada y demostró ser uno de los mejores.

Hasta que en 1984, Gareca y su amigo Oscar Ruggeri tuvieron un conflicto con la dirigencia del club por provocar una huelga de futbolistas. Este hecho marcó el fin del vínculo entre los jugadores y Boca Juniors, pero la incorporación de ambos en el River Plate.

Ambos jugaron para este equipo durante una corta temporada. Sobre este acontecimiento, el DT de la selección peruana comentó lo siguiente: "Fue algo inédito. Pensé que nos mataban a los dos. (...) Fue tremendo. Nos puteaban en todas las canchas, aunque mi paso por River fue breve, apenas seis meses. Si me hubiera quedado, la gente me habría terminado queriendo".

Los hinchas del Boca Juniors le cantaban en las tribunas "Gareca tiene cáncer, se tiene que morir".

Tras unos meses desde que aconteció este suceso, el director de la selección peruana fue transferido al América de Calí, club donde demostró su gran capacidad como futbolista, pues marcó los goles que se necesitaban para llevarse los títulos nacionales de 1985 y 1986.

Se rumorea que Pablo Escobar quiso mandar a matar a Ricardo Gareca cuando este jugaba para el América de Cali.

Gareca también fue una pieza clave para que el América de Calí ganara el subcampeonato de la Copa Libertadores de América en 1985, 1986 y 1987. En este último año recibió un reconocimiento por sus 7 conquistas.

En 1992, el 'Tigre' continuó jugando en Independiente de Avellaneda, equipo con el que salió campeón en el Torneo Clausura 1994.

En la Selección de Argentina, Gareca marcó 6 goles. Fue convocado para el partido contra Perú que definiría la clasificación al mundial de su país y pateó un gol, pero esto no fue suficiente para que lo convocaran al Mundial de México 1986.

"Cuando terminaron las eliminatorias del 86 la verdad es que yo no estaba en un buen nivel, perdí la titularidad con Bilardo. Arranqué como titular frente a Venezuela y reaparecí contra Perú, en el que convertí el gol. No estaba bien anímicamente, tenía expectativas muy importantes en la Selección y no se me cumplieron, fue un golpe muy duro no ir al Mundial", confesó.

Después de esta etapa, la biografía de Ricardo Gareca dio un giro, pues empezó su carrera como entrenador en 1997 en San Martín de Tucumán.

Luego dirigió en el Club Atlético Talleres de Córdoba, equipo que destacó en la Primera B Nacional de 1998.

Empezó a dirigir allí en 1996, luego de que Osvaldo Sosa se retirara. Destacó como entrenador, pues armó un equipo sólido que demostró un gran desempeño durante los partidos. Prueba de ello, fue la Copa Conmebol que el equipo alcanzó en 1999. Volvería a colaborar para ese club en el 2001 y en el 2007.

Dejó Talleres de Córdoba para ser el entrenador de Independiente. Allí no le fue tan bien, pues no obtuvo los resultados esperados.

El DT de la selección peruana también dirigió en Colón, Quilmes, Argentinos Juniors, América de Cali, Independiente Santa Fe de Bogotá y Universitario de Deportes.

Hizo su primer acercamiento al Perú cuando aceptó ser entrenador de Universitario de Deportes, equipo que terminó en la segunda posición del Torneo Clausura del 2007.

Además, logró que este equipo campeonara en el Tornero Apertura del 2008, un título que no alcanzaban desde el 2002.

Desde marzo del 2015, Ricardo Gareca dirige a la selección peruana. Su biografía será muy recordada por los peruanos porque el entrenador logró que, después de 36 años, el equipo clasifique al mundial.

En agosto del 2018, Gareca renovó su contrato con la selección peruana, el cual vencerá después de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022.