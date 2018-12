“Me sentí apartada del programa de Lima 2019”

Pese a los diversos problemas que tuvo que afrontar, ella nunca se rindió. Siempre estuvo dispuesta a seguir entrenando para representar al Perú, porque no tiene mayor orgullo que vestir los colores patrios. Julissa Diez Canseco, la campeona que quiere enseñar a las nuevas generaciones sobre los secretos del taekwondo y con ganar el oro en los Panamericanos Lima 2019, una competencia de la que se sintió excluida por parte de la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo.

¿Cómo va la preparación para los Juegos Panamericanos?

Súper bien. Desde los últimos dos años estoy entrenando en los Estados Unidos. Participé en el Torneo Campeón de Campeones para revalidar el título y asegurar el cupo (a los Panamericanos). Bueno, cumplir con los criterios que pide la Federación. Regresé a los Estados Unidos para continuar entrenando con miras a los Juegos Panamericanos, antes tengo mundial y otros campeonatos, pero la prioridad es Lima 2019.

¿Sientes que tienes mucha presión encima?

No, para nada. Lo veo como una motivación. La presión fue en Toronto 2015, donde había muchas expectativas porque venía de hacer un circuito muy bueno. Ahí sí me afectó un poco la presión, me di cuenta al final. Pero para Lima 2019 estoy bastante más madura, lo veo de otro punto y lo intento disfrutar. Me encanta poder competir en un campeonato que es el más grande de América y que se desarrolla en el Perú.

Me comentaste que vas a regresar a Estados Unidos, ¿en un futuro piensas radicar en el Perú?

Sí, por supuesto. Yo quiero volver al Perú, porque es mi casa, mi familia radica acá. Sí me encantaría volver cuando termine mi carrera deportiva y mis planes profesionales. Venir aquí, tal vez abrir una academia o hacerme cargo del equipo nacional o formar talentos. Siempre he tenido la idea de formar un centro de alto rendimiento, como un club para poder formar a los niños y jóvenes para que puedan ingresar a la selección nacional y puedan obtener medallas internacionales. Poder aportar todo lo que adquirido en estos años a los nuevos valores de taekwondo.

¿Piensas postular a un cargo administrativo?

No le he pensado pero nunca he cerrado puertas. Siempre tengo presente todas las posibilidades que se puedan presentar y si más adelante se presenta una de esas (entrar a un cargo administrativo) aceptaría el reto, siempre y cuando yo veo que sería capaz y que generaría un cambio. Sí me gustaría hacer algo totalmente diferente. Trataría que todas las cosas se manejen de una manera distinta.

Inés Melchor nos comentó que las federaciones hacen trabajos a corto plazo y no a largo plazo. ¿Tú piensas igual?

Sí, yo creo que aquí se busca un resultado inmediato y esperan la medalla al toque. Entonces no respetan un proceso. Un deportista no nace de la noche a la mañana. Hay que respetar los procesos, tanto desde los niños, hay que hacer una preparación acorde a su edad, los jóvenes y también los adultos. Hay que consolidarlos a nivel internacional. Se tiene que cambiar la mentalidad. Yo haría las cosas diferentes, porque se buscan resultados inmediatos, incluso, si no los consigues te pueden hacer a un lado. Es mucho riesgo, creo que eso viene de todas las cabezas, hay que hacer un cambio general.

Has roto prejuicios. Sobresaliste en un deporte que se creía que era exclusivo para hombres.

Sí, se creía. Cuando tenía 6 años entré a hacer taekwondo y solo lo pude practicar por un año, porque en el colegio me dijeron: ‘Las niñas no pueden practicar taekwondo’, hubo ese prejuicio. Pero el gusto, las ganas y el apoyo de mi familia hicieron que continuara y que vaya avanzando.

¿El certamen Campeón de Campeones fue tu última competencia deportiva en el año?

Sí, fue mi última competencia en el calendario. La verdad no lo tenía previsto, porque se supone que tenía que ir a París o Croacia, para un open Ranking que daba puntos para el ranking mundial olímpico. Pero por razones de presupuesto la Federación me dijo que no, que debería venir a este campeonato nacional para revalidar el título y ganar mi cupo a los Juegos Panamericanos.

En el ranking mundial, ¿en qué puesto estás?

Estoy en el puesto 42. Pero he bajado bastante, porque no he competido mucho. De 20 campeonatos que tenía en este año, solo he competido 5 o 6, si no me equivoco. Eso afecta bastante. Y no por resultados, porque he sacado medallas en campeonatos y eso me ayuda en el ranking, sino estaría en el puesto 55 o algo así.

¿Sientes que la Federación te maltrata como deportista?

No diría la Federación, pero hay personas, que prefiero no decir su nombre, que quieren hacer las cosas a su manera por capricho, en ese sentido porque yo no bajo la cabeza, porque no me parece justo cómo tratan a los deportistas, no les gusta y por eso me ponen las trabas. Me he sentido apartada del programa de Lima 2019, porque no considero que me ha llegado el apoyo necesario. Ahora estamos a seis meses de los Panamericanos, pero se va a hacer todo con prisa. Hay nueva directiva, sé que tiene las buenas intenciones, por supuesto yo voy adelante y daré lo mejor, trataré de dar los resultados como siempre. ❧