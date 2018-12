Sporting Cristal: Un título celestial

Dicen que la felicidad es efímera, que cuesta capturar esos momentos, pero hoy (o mañana) cuando los jugadores de Cristal vuelvan a ver las fotos con la copa, cuando los hinchas recuerden el ‘selfie’ en el estadio o el abrazo con su amigo (o enemigo) con el que comparten colores sabrán que la sonrisa tatuada se la deben al fútbol. La felicidad es efímera, pero a veces no se va. O vuelve muchas veces.

Como cúspide de una temporada casi perfecta, Cristal demostró que ha sido el mejor del año. El que más puntos sumó, el más goleador, el que más victorias tuvo, menos derrotas y goles en contra. Como para que a nadie le queden dudas, para que no hablen de injusticia. La copa más merecida. Embriagados de gloria, ya no importa la resaca porque el título 19 tendrá un espacio especial en la vitrina.

En el Nacional, Alianza Lima tenía que buscar la épica como otras tantas tardes.

Acostumbrados a situaciones límite, empujados por el corazón, no basta en un fútbol donde se necesitan más argumentos, como posesión del balón y efectividad. El regreso de Mauricio Affonso prendía una luz de esperanza pero los íntimos nunca conectaron. Un arranque con patadas y faltas, la presión consumía a los íntimos que tenían al reloj como peor enemigo.

Cuando llegó la claridad, todo fue celestial. Un tiro libre cobrado por Gabriel Costa con precisión encuentra solo a Jorge Cazulo, que recordó sus épocas de delantero para abrir el marcador con certero cabezazo. El volante uruguayo gritaba como gladiador, retumbando en las tribunas donde los hinchas saltaban con sus camisetas celestes simulando olas. Era un mar de felicidad.

Hundidos en su propia depresión, Alianza Lima desnudaba todas sus carencias. La esperanza era un arrebato personal de Hohberg o Quevedo, ambos apagados, un pase de Cruzado o Ramírez. Pero nada de eso sucedió. Criticados por un estilo de juego poco atractivo, ni los pelotazos fueron solución. En plena pesadilla, cayeron en el segundo círculo del infierno. Una pelotera en el área acaba con un tiro de Horacio Calcaterra que encuentra a Costa, el ángel Gabriel que le da alas a su sueño. El uruguayo –que pronto será peruano y podría incluso ser convocado a la selección– ha tenido una temporada espectacular, con 25 goles y 19 asistencias. El socio perfecto de Emanuel Herrera, el goleador histórico de nuestra liga. En un año de récords, el festejo todavía retumba. El Nacional ya era un manicomio, empezaron los ‘oles’ y la copa cada vez estaba más cerca.

Presos de la desesperación, Pablo Bengoechea hizo los tres cambios empezando el complemento esperando un milagro pero todo terminó en pesadilla. El ‘Profesor’ ya había agotado todos los trucos, las lecciones. Adrianzén, Pósito y Costa entraron con la complicada misión de equilibrar la balanza, a ver si alguien podía salvarlos.

Con empuje y amor propio, una patada de Godoy terminó con las esperanzas blanquiazules. Con un jugador menos, estaban entregados. El ‘Pato’ Álvarez salvó un cabezazo de Pósito, la última ocasión clara. Costa desesperó tanto con su buen nivel que hasta discutió con Bengoechea y tuvo que ser cambiado tras ser amonestado.

El cierre de fiesta tenía que ser de Emanuel Herrera, el máximo artillero. Una gran habilitación de Calcaterra y un tiro potente que no puede despejar Butrón: 3-0, todo consumado. Una goleada inapelable, un triunfo claro.

Un global de 7-1 en una final donde no contaban los goles (solo en el torneo peruano, intentando forzar un tercer partido). Para que no queden dudas, para que recuerden que Cristal ha sido el mejor del año guiado por Mario Salas, el arquitecto de sueños. El ‘Comandante’ que llevó a su ejército hasta la conquista del título. Hizo un equipo aplicado tácticamente, contundente en ataque y con otro ritmo.

Una defensa que no pasó mayores apuros, un mediocampo desde donde sometieron a sus rivales a su ritmo. Lento por momentos, trepidante cuando era necesario. Un once que se sabe de memoria, compacto, solidario en sus líneas y donde el que entrada sabía el rol que cumplía. Como Carlos Lobatón, que entró en los últimos minutos para ponerse la cinta de capitán y darle calma en medio de la tempestad que quería armar el rival. La irregularidad de Alianza Lima ratificada en dos finales ante un equipo que demostró ser superior.

Este Cristal es irrompible. Se nota durante los partidos, en los entrenamientos, también cuando dan la vuelta olímpica todos unidos con el trofeo. Ha sido el mejor equipo de la temporada y la justicia (que a veces en el fútbol no existe) también ha fallado a su favor. A punta de goles, de superioridad queda la felicidad. La foto del recuerdo, la sensación de haber sido superiores, de una raza ganadora.

Bengoechea: “El primer resultado golpeó a unos jugadores”

- El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, opinó sobre la derrota frente a Sporting Cristal, aunque intentó hacer un balance del año. “No logramos el primer objetivo que era ser campeones, pero hemos clasificado a la fase de grupo de la Copa Libertadores y ello favorece al club”.

- El ‘Profesor’ se refirió al bajo de nivel de sus futbolistas: “El primer resultado en contra (4-1) golpeó a unos jugadores y eso hizo que no se desarrollarán como nosotros deseábamos. La expulsión de Godoy culminó el partido. Igual felicito a Sporting Cristal por el título”.

Bengoechea habló sobre su continuidad para el 2019: “La vida continúa y el club debe seguir creciendo. Las personas a veces somos un ave de paso. Lo que la institución debe hacer es prepararse de la mejor manera para el próximo año”.

Declaraciones

“Lo buscamos en todo el año, ahora a festejar. Este título se lo dedico a mi familia y los hinchas. Terminé bien el año, ahora toca disfrutar y después ver qué pasa”.



Emanuel Herrera. Delantero de Sporting Cristal

“Fue espectacular, las dos finales las ganamos claramente y estamos contentos porque fue un año muy duro. Habíamos ganado dos de los tres torneos que estaban en juego, estamos orgullosos”.



Omar Merlo. Defensa de Sporting Cristal

“Somos los mejores en todas las líneas, fuimos contundentes. Me comprometí con el equipo y conmigo mismo. Me quedo con el gol de hoy porque es el más importante”.



Gabriel Costa.Extremo de Cristal



“Fue un año especial. Cada título es especial e importante. Este año fuimos el mejor equipo del año y a mí me fue muy buen, tuve continuidad y regularidad”.



Jair Céspedes. Lateral de Cristal

En cifras

- 15 goles le ha anotado Sporting Cristal a Alianza Lima en este 2018.



- 144 goles ha marcado el delantero argentino Emanuel Herrera en su carrera profesional. 40 esta temporada.



- 5 clubes ha dirigido el técnico de Cristal, Mario Salas.