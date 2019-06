UFC 231: Max Holloway le transforma el rostro a Brian Ortega y retiene el campeonato peso pluma [VIDEO]

Max Holloway vs Brian Ortega (desde las 9:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Action) es el combate estelar del UFC 231 en el Scotiabank Arena de Toronto por el título peso pluma. Valentina Shevchenko también luchará por el título de peso mosca.

UFC 231 EN VIVO ONLINE: Inician las peleas de la cartelera estelar

Max Holloway (c) vs Brian Ortega

Max Holloway demostró por qué es el campeón y por qué tiene dos KO sobre José Aldo. El 'bendecido' mostró un nivel de boxeo superlativo, como nunca antes se le había visto, pero frente a él tenía a un hueso duro de roer.



Brian Ortega sufrió el embate de los golpes del hawaiano pero nunca fue para atrás, de hecho, le pudo haber robado el tercer round. No obstante la superioridad de Holloway fue notoria y los platos rotos los pagó el ojo izquierdo de Ortega. Para el quinto asalto, el de raíces mexicanas ya tenía el rostro transformado y el ojo completamente cerrado, los médicos no le dejaron salir a seguir peleando.

Holloway retuvo el campeonato de peso pluma por TKO al final del cuarto round.

Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk Round por round

Primer asalto: Tras unos segundos de medirse, Shevchenko logra llevarse a Jedrzejczyk al piso aunque Joanna logra incorporarse. El resto del round vio a la peruana dominar a su rival contra las rejas. En la pelea de pie Shevchenko fue superior.

Segundo asalto: Valentina continúa aplicando a la perfección su plan de pelea, cuidándose de la arremetida de Jedrzejczyk que se apresuró en tomar el centro del octágono. Nuevamente Shevchenko logra un takedown para cerrar el round. La peruana superior en la pelea de pie, en el 'dirty boxing' y en el piso.

Tercer asalto: Comenzó a correr la sangre en el rostro de Joanna Jedrzejczyk. Shevchenko continúa con el dominio conectando un par de buenos rodillazos. Joanna deberá salir con todo en los dos rounds siguientes.

Cuarto asalto: Jedrzejczyk, sabiendóse abajo en los ojos de los jueces, salió a buscar alguna patada salvadora. Sin embargo, la superioridad de la peruana se mantiene durante todo el round.

Quinto asalto: Shevchenko presiona a Joanna contra la reja esperando que pasen los últimos minutos, hasta que el árbitro las colocó al centro del octágono por inactividad. Una vez reanudado el combate ambas peleadoras intercambiaron combinaciones sin que se pueda vislumbrar un sentido de urgencia en el accionar de la excampeona peso paja. Cada vez que Jedrzejczyk busca ir al frente, la peruana acorta distancia y le roba el 'momentum'.

Decisión oficial: VALENTINA SHEVCHENKO NUEVA CAMPEONA MUNDIAL PESO MOSCA (Decisión unánime 49-46, 49-46, 49-46)

Resultados de la cartelera principal

- Thiago Santos derrotó a Jimi Manuwa via KO. La pelea inició con un tremendo primer round en el que 'Marreta' hizo sentir sus puños al principio del asalto. Manuwa ripostó y dejó sentido a Santos quien, aún mareado por los golpes, intentó una especie de patada voladora poco ortodoxa. Pese a que Thiago Santos había ganado el round a los ojos de muchos, los últimos golpes de Manuwa le hacían vislumbrar un triunfo en el segundo asalto. Nadie esperaba que 'Marreta' saliera renovado y noqueara a 'Poster Boy' con un izquierdazo.

- Hakeem Dawodu derrotó a Kyle Bochniak por decisión dividida (28-29, 30-27, 30-27). En una pelea demasiado táctica, el canadiense sacó provecho de su movilidad para controlar el combate. Al final el público no estuvo muy complacido con el performance de los peleadores pero sí con la victoria del local.

- Gunnar Nelson venció a Alex Oliveira por rendición (mataleón). Una verdadera masacre por parte del islandés, dominó en el piso, logro la montada, encajó el codo, le abrió la frente y eso fue todo para el 'Cowboy'.

UFC 231 EN VIVO: sigue las peleas preliminares

Resultados en vivo

Categoría Método Round Tiempo Pluma Max Holloway (c) vs Brian Ortega TKO (paro médico) 4 5:00 Mosca Femenino Valentina Shevchenko sobre Joanna Jędrzejczyk Decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46) 5 5:00 Welter Gunnar Nelson sobre Alex Oliveira Sumisión (Mataleón) 2 4:17 Pluma Hakeem Dawodu sobre Kyle Bochniak Decisión dividida (28-29, 30-27, 30-27) 3 5:00 Semipesado Thiago Santos sobre Jimi Manuwa KO 2 0:41 Paja Femenino Nina Ansaroff sobre Cláudia Gadelha Decisión Unánime (29-28, 29-28, 29-28) 3 5:00 Ligero Gilbert Burns sobre Olivier Aubin Mercier Decisión Unánime (30-27, 30-27, 29-28) 3 5:00 Mosca Femenino Jessica Eye sobre Katlyn Chookagian Decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28) 3 5:00 Mediano Elias Theodorou sobre Eryk Anders Decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28) 3 5:00 Gallo Brad Katona sobre Matthew Lopez Decisión Unánime (30-27, 29-28, 29-28) 3 5:00 Welter Dhiego Lima sobre Chad Laprise KO (Puño) 1 1:37 Ligero Carlos Diego Ferreira sobre Kyle Nelson TKO 2 1:23 Semipesado Aleksandar Rakíc sobre Devin Clark TKO 1 4:05

Max Holloway, actual campeón, enfrenta a Brian Ortega en una pelea bastante esperada porque se trata de las dos estrellas jóvenes de la marca. Ambos llevan una larga racha de victorias que le da mucho interés a los fans.

Otra pelea que causa gran interés, especialmente para los peruanos, es la de Valentina Shevchenko vs Joanna Jędrzejczyk por el título peso mosca. La peleadora representa a nuestro país en el UFC y busca ganar su primer cinturón en la compañía. Su rival ya ha sido campeona una vez en la categoría de peso paja.

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk ya se han enfrentado en tres ocasiones, pero no en esta disciplina sino en muay thai, La peruana asoma como la favorita en las apuestas, pero ella quiere demostrarlo en el octágono.

UFC 231 EN VIVO: peleas del evento

Main Card



Título peso pluma: Max Holloway (c) vs. Brian Ortega

Título vacante peso mosca: Valentina Shevchenko vs. Joanna Jędrzejczyk

Alex Oliveira vs. Gunnar Nelson

Hakeem Dawodu vs. Kyle Bochniak

Jimi Manuwa vs. Thiago Santos

Luchas preliminares



Cláudia Gadelha vs. Nina Ansaroff

Olivier Aubin-Mercier vs. Gilbert Burns

Katlyn Chookagian vs. Jessica Eye

Elias Theodorou vs. Eryk Anders

UFC Cartelera:

También se realizaran distintas peleas por las divisiones de Peso Semipesado, Peso Ligero, Peso Pluma y Peso Wélter: