River vs Boca: presidente 'millonario' descartó perder en mesa final de la Libertadores [VIDEO]

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, anticipó que la segunda final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors "se jugará en cancha de River y con gente".

En una breve conferencia de prensa brindada en el mismísimo estadio Monumental de Núñez, luego de que la Conmebol anunciara la suspensión del partido previsto para este domingo, el mandamás del club 'millonario' reflexionó sobre los incidentes.

"La primera reflexión es que es una pena enorme. Un River-Boca que está esperando el mundo, por quince inadaptados y por un error de seguridad tenemos que vivir todo esto. Tengo una sensación de dolor, como todo River, porque esto era una fiesta", señaló en primera instancia, Rodolfo D'Onofrio.

"Cuando Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) me dijo que había decidido postergarlo, yo le dije que estaba de acuerdo. Siempre me habló de postergar y no de suspender. El martes nos vamos a juntar para ver en qué día y a qué hora se juega ese partido en cancha de River y con gente. No me cabe la menor duda de que el partido se va a jugar", subrayó el dirigente.

Por otra parte, Daniel Angelici también habló sobre la nueva suspensión de la Superfinal de la Copa Libertadores y su postura fue contundente con respecto a la posibilidad de jugar la revancha.

El presidente de Boca puso en duda la participación del equipo y reclamó que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol de "una respuesta formal" a los pedidos del club 'xeneize'.