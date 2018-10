FPF: las competiciones que Perú se perdería ante posible suspensión de la FIFA

En la cuerda floja. El Congreso de la República, en primera instancia, aprobó derogar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), más conocida como la 'Ley Oviedo', y esto podría traer consigo una suspensión por parte de la FIFA.

El máximo ente del fútbol mundial podría desafiliar a la FPF de todo tipo de competiciones oficiales por intromisión gubernamental, por lo que la selección peruana y los equipos del medio local serían los grandes perjudicados.

Ahora bien, de presentarse ese escenario, la 'Bicolor' se perdería las siguientes competiciones internacionales:

1. Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

2. Copa América Brasil 2019

3. Copa América 2020

4. Sudamericano Sub 20

5. Sudamericano Sub 17

6. Amistosos Fecha FIFA (incluyendo noviembre)

7. Perú ya no sería sede del Mundial Sub 17

8. Sport Girls no podrá jugar la Copa Libertadores Femenina

9. Selección peruana Sub-20 de Futsal no jugará el Sudamericano

Asimismo, los clubes del fútbol peruano no podrían jugar en Copa Libertadores de América ni Copa Sudamericana.

Cabe mencionar que la segunda votación en el Pleno de Congreso se llevará acabo la siguiente semana y, de volver a ser aprobada la modificación de la Ley, automáticamente se convocará a nuevas elecciones en la FPF antes de fin de año.