Torneo Clausura 2018: Programación y tabla de posiciones de la fecha 10

La jornada 10 del Torneo Clausura 2018 se dará inicio este sábado, día en el que se jugará el partido más atractivo de la fecha y que empezará a definir algunas cosas con respecto al tema descenso: el Universitario de Deportes vs. Sport Boys.

‘Cremas’ y ‘Rosados’ se verán las caras en el Estadio Nacional y desatarán una verdadera batalla con la consigna de ganar los tres y empezar a asegurar su permanencia en la Primera División del fútbol peruano.

Por su parte, Sporting Cristal llega motivado al duelo contra la Universidad San Martín luego de golear por 3-0 a Cantolao. Los ‘Celestes’ tienen toda la intención de campeonar el Torneo Clausura 2018 para no jugar la final nacional en diciembre.

En tanto, Alianza Lima sigue en la pelea por meterse en la semifinal del Descentralizado 2018. Los dirigidos por Pablo Bengoechea recibirán en Matute a la Academia Cantolao y, al término de cotejo, el líder Melgar cerrará la fecha 10 del Torneo Clausura 2018 ante Real Garcilaso.

Programación completa de la fecha 10 del Torneo Clausura 2018

-Sábado 27 de octubre-



Sporting Cristal vs. San Martín

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Cristo El Señor



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Rosas Pampa



Sport Boys vs. Universitario de Deportes

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

-Domingo 28 de octubre-



Binacional vs. Sport Huancayo

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre



Deportivo Municipal vs. UTC

Hora: 1:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau del Callao



Alianza Lima vs. Cantolao

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva



Real Garcilaso vs. Melgar

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Garcilaso de La Vega

Tabla de posiciones de la fecha 10 del Torneo Clausura 2018