Inter vs Milan EN VIVO ONLINE: Higuaín e Icardi protagonistas del Derby della Madonnina

VER EN VIVO Inter vs Milan juegan este domingo 21 de octubre el Super Derby Della Madonnina. Duelo es correspondiente a la jornada 9 de la Serie A de Italia y se desarrollará desde la 1:30 pm (hora peruana) en el Estadio Giusseppe Meazza. Será transmitido por Rai TV y la app Serie A Pass; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro ‘Nerazzurri’ llega al Inter vs Milan con una buena racha de cuatro victorias consecutivas y se ubica en el tercer lugar de la Serie A de Italia con 16 unidades. El técnico Luciano Spalletti tratará de confirmar su crecimiento ante su histórico rival, y buscará sacar un buen resultado siendo locales.

Entre sus armas letales en el ataque estará el argentino Mauro Icardi, que llega embalado luego de su doblete frente al Spal en la última fecha del Calcio. Es bueno recordar que el atacante de 25 años te anotó un hack trick a AC Milan el año pasado en el triunfo ‘Nerazzurri’ de 3 a 2.

Mientras que los ‘Rossoneri’ afrontan el Inter vs Milan con una buena racha bajo el brazo, 6 partidos sin perder en lo que va de la Serie A de Italia. Los dirigidos por Gennaro Gattuso se ubica varias casillas abajo respecto a su rival de este domingo, el puesto 11 con 12 puntos.

Ellos también tienen un argentino que es la carta de gol en su delantera, Gonzalo Higuaín que llegó a AC Milan en la presente temporada es su delantero titular en el esquema de Gattuso. El atacante lleva anotados cuatro dianas desde que se puso la camiseta ‘Rossoneri’.

Caldara is in the squad for the derby vs Inter #InterMilan: #MC33 torna tra i convocati #MILANosiamonoi pic.twitter.com/qE5fzNo6Yu