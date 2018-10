El Rey de Europa se está quedando sin corona

Era la última jugada del partido y los jugadores del Alavés estaban dispuestos a luchar por ese balón, impulsados por sus hinchas que se hicieron presentes en el estadio de Mendizorroza,Manu García (94’) le ganó la posición a Sergio Ramos y de cabeza anotó el tanto de la victoria. Un gol que desató la tormenta en el Real Madrid, pues el equipo de Lopetegui es criticado por no tener gol, son cuatro partidos que no convierte un tanto, sus mediocampistas se encuentran en un bajo nivel y no tiene una idea de juego.

Por su parte, los locales celebran, son líderes de la Liga Española con 14 puntos, igualando en puntaje al Barcelona y a los blancos. Y después de 87 años el conjunto blanquiazul le ganó al tricampeón de la Champions League.

De otro lado, Barcelona visitará al Valencia en el estadio Mestalla a la 1.45 hora peruana y será transmitido por DirecTV. Los azulgranas estarán comandados por Messi.❧