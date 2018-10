WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE: The Undertaker vs Triple H se enfrentan por última vez

El combate final. The Undertaker vs Triple H será el combate más atractivo del evento WWE Super Show Down que se realiza este sábado (desde las 4:00 a.m. EN VIVO ONLINE) en el Melbourne Cricket Ground de Australia.

La lucha ha sido catalogada por la empresa como el “capítulo final” de la rivalidad entre Triple H y The Undertaker que data desde 1997.

Triple H vs The Undertaker se han enfrentado en tres ediciones del Wrestlemania donde el 'Enterrador' se ha llevado el triunfo en todas las ocasiones.

En la esquina de Triple H estará su compañero de años Shawn Michaels. El ‘Chico Rompe Corazones” no lucha desde el año 2011 y se ha rumoreado que volvería a los encordados para una lucha final. En la previa The Undertaker atacó a ambos sin piedad y este sábado podría haber una respuesta.

Por su parte, The Undertaker también estará acompañado: Kane le cubrirá las espaldas en el combate. La pelea es de pronóstico reservado.

En Wrestlemania 28 se vivió lo que sería el penúltimo combate entre ambos. Una lucha dentro de la jaula que fue catalogada como la mejor pelea de aquel magno evento. The Undertaker ganó y se retiró del ring llevándose a Triple H ante la ovación del público.

Horarios del WWE Super Show Down

Perú: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Uruguay: 6:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Bolivia: 5:00 a.m.

España: 11 a.m.

Canales del WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE?

Si quieres seguir en Internet el evento WWE Super Show Down, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al término de la velada luchística.