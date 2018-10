PSV Eindhoven vs Inter de Milán EN VIVO: hoy partidazo por el Grupo B de la Champions League

PSV Eindhoven vs. Inter de Milán se enfrentan este miércoles 3 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN y FOX Sports por la segunda jornada del Grupo B de la Champions League 2018/19 a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

El Inter de Milán sigue creciendo y además recupera elementos. El delantero argentino, Lautaro Martínez, reapareció tras su lesión y logró su primer gol con su nuevo equipo con un gran cabezazo por la Serie A sobre el Cagliari. Es la cuarta victoria seguida del 'neroazzurri', tres en el Calcio y una en la Champions League, competición en la que visitará hoy al PSV.

Por su parte, los de Eindhoven encadenan su séptima victoria consecutiva en un inicio perfecto en la Eredivisie. Con un plantel donde el 70 por ciento de sus jugadores no pasan los 25 años, el cuadro dirigido por Mark van Bommel enfrentará a un elenco italiano, que es la tercera plantilla más veterana de los 32 clubes en competencia.

PSV saldrá a buscar su primer triunfo en el certamen, luego de caer aplastados por el Barcelona en la primera fecha. Si los holandeses logran sumar los tres puntos generaría una estabilidad en el grupo B y mantener sus chances intactas de clasificación a la siguiente fase.

Mientras que, los de Luciano Spalletti, con la baja de Sime Vrsaljko pero con el regreso de Iván Perisic al titularato, buscará sumar otras tres unidades que lo posicionen en la cima del grupo A.

