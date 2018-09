América vs Morelia EN VIVO: hoy con Flores, Ávila y Sandoval por la Liga MX

América de México vs. Monarcas Morelia EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía TDN y Univisión: juegan hoy por la fecha 9 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX en el estadio Azteca. Este partido está programado para las 7:00 p. m. (hora peruana y mexicana) y podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

El Club América (4° con 14 puntos), antes de que inicie el receso por fecha FIFA, acumuló tres encuentros seguidos sin conocer la derrota. El último que disputó fue ante los Lobos BUAP por Liga MX, al que venció 2-0 en condición de visita.

Al equipo de las ‘Águilas’ volverá el defensa paraguayo Bruno Valdez y el delantero Roger Martínez, quienes no estuvieron en la jornada anterior por suspensión. Sin embargo, en el América vs. Morelia de esta noche, el técnico Miguel Herrera no podrá contar con Jeremy Ménez y Luis Reyes, ambos lesionados.

Por su parte, el Monarcas Morelia (9° con 12 unidades) llega a este cotejo tras perder con goleada ante el Querétaro en la fecha anterior. Es por eso que el entrenador Roberto Hernández, con la consigna de escalar posiciones, pondría desde el arranque a Edison Flores, quien está listo para debutar.

"Edison está bien, ya lo valoramos y está en condiciones, dosificamos la carga en el entrenamiento por el viaje que tuvo, pero hasta ahí", señaló el DT de los ‘Canarios’ en referencia al ‘Orejas’, quien podría acompañar a Irven Ávila y Ray Sandoval en el ataque.

Horarios del América vs. Morelia EN VIVO ONLINE vía TDN y Univisión por Liga MX

Perú: 7:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Panamá: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Canales del América vs. Morelia EN VIVO ONLINE por Liga MX

TDN (México)

Univisión (Estados Unidos)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el América vs. Morelia?

Si quieres seguir en Internet el América vs. Monarcas Morelia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.