La extraña actitud de Serena Williams que causó indignación en la final del US Open 2018 [VIDEO]

Polémico comportamiento. La estadounidense Serena Williams perdió el título del US Open 2018 ante la joven Naomi Okada por 6-2 y 6-4. Enojada porque no podía hacer pie y abajo en el marcador, rompió dos raquetas y comenzó a enfurecerse ante el asombro del público. Pero todo estalló cuando el juez de silla, el portugués Carlos Ramos, le dio un warning.

Serena Williams -ganadora de 23 Grand Slams- recibió una amonestación en el segundo juego del segundo set por presuntamente recibir órdenes de su entrenador y fue penalizada con un juego tras el séptimo al llamar "ladrón" al árbitro portugués Carlos Ramos.

"No soy una tramposa, eres un ladrón, un mentiroso, me debes una disculpa", le dijo Serena Williams a Ramos. El juez la castigó y dejó el encuentro 3-5 en el segundo set ante Naomi Okada. La final del US Open 2018 se vio suspendida unos minutos tras el arranque de furia de la estadounidense.

Esta situación no logró desconcentrar a Osaka, quien mostró un tenis brillante en el partido más importante de su carrera. La japonesa de 20 años se mostró sólida de principio a fin en su juego y además mantuvo la compostura cuando el encuentro se tornó complejo por las actitudes de su rival.

Serena Williams le pidió disculpas a Okada por su reacción y la felicitó por su triunfo. La deportista, pese a su comportamiento, salió ovacionada por el público a su salida del recinto.