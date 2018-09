UFC 228 EN VIVO: conoce la hora y canales para ver este evento de las MMA desde Dallas 

Atención amantes de las artes marciales mixtas. UFC 228 se realiza hoy (desde las 5:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) cuyo evento estelar será entre el estadounidense Tyron Woodley y el inglés Darren Till por el título de peso wélter. La peruana Valentina Shevchenko también iba a pelear pero su combate fue cancelado.

En lo que sería la cuarta defensa de su cinturón, 'The Chosen One' Woodley se medirá ante Darren Till en un combate de pronóstico reservado. En el caso del peleador inglés se especuló desde hace días de su problema para dar el peso, cosa que no ocurrió porque Till logró aprobar en la balanza.

La mala noticia del evento es la cancelación de la pelea coestelar entre la peruana Valentina Shevchenko contra Nicco Montaño por el título peso mosca femenino. La campeona se retiró del combate por problemas de salud y debió ser internada en el hospital.

Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz será la nueva coestelar de la velada, pese a los reclamos en redes sociales de Shevchenko de seguir en el evento enfrentando a cualquier rival.

La UFC trató encontrar un reemplazo para que Valentina Shevchenko compita por un campeonato interino, pero como no lo lograron se llegó a la conclusión de cancelar definitivamente la pelea.

Jimmie Rivera vs. John Dodson es otra de las peleas que sube a la cartelera principal. Su contienda iba a librarse en las preliminares del UFC 228.

Cartelera Principal del UFC 228:

División Peso Welter: Tyron Woodley (C) vs. Darren Till

División Peso Paja: Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

División Peso Pluma: Zabit Magomedsharipov vs. Brandon Davis

División Peso Gallo: Jimmie Rivera vs. John Dodson

División Peso Welter: Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Cartelera preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

Charles Byrd vs. Darren Stewart

Preliminares UFC Fight Pass

Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez

Frank Camacho vs. Geoff Neal

Horarios del UFC 228 EN VIVO ONLINE

País Preliminares Main card

Costa Rica 3:00 pm 7:00 pm

México 4:00 pm 8:00 pm

Honduras 4:00 pm 8:00 pm

Guatemala 4:00 pm 8:00 pm

Ecuador 5:00 pm 9:00 pm

Perú 5:00 pm 9:00 pm

Colombia 5:00 pm 9:00 pm

Panamá 5:00 pm 9:00 pm

Bolivia 6:00 pm 10:00 pm

Venezuela 6:00 pm 10:00 pm

Argentina 7:00 pm 11:00 pm

Brasil 7:00 pm 11:00 pm

Chile 7:00 pm 11:00 pm

Uruguay 7:00 pm 11:00 pm

Canales del UFC 228 EN VIVO ONLINE

Cartelera Principal del UFC 228

Fox Action Premium (Latinoamérica)

Fighting Sports Network (solo para México)

Cartelera Preliminar del UFC 228

Fox Sports para toda Latinoamérica y México