WWE SummerSlam 2018 EN VIVO ONLINE: sigue todos los combates desde el Barclays Center

WWE presenta este domingo su segundo evento más importante del año, Summerslam 2018, desde las 5:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía Fox Action) con grandes combates en la cartelera. La compañía prepara un show histórico desde el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York.

La empresa informó que el evento durará alrededor de cinco horas, incluyendo el Kick Off. En total serán 13 combates en la cartelera y el principal será por el título Universal entre Brock Lesnar y Roman Reigns.

Hay mucho interés en lo que pase en el combate estelar pues los rumores de que Brock Lesnar deje la empresa para volver a UFC han vuelto a salir. Roman Reigns espera por fin obtener el título por primera vez en su carrera.

What does @RondaRousey want #RAW #WomensChampion @AlexaBliss_WWE to think when she sees this New York City mural? #SummerSlam pic.twitter.com/iHrOyw6OrS

También se pondrá en disputa el Campeonato Mundial de la WWE. AJ Styles defiende su título ante un complicado rival como Samoa Joe. Este duelo en los últimos días ha despertado el interés de los fanáticos por la buena historia construida en esta rivalidad.

En la división femenina la histórica ex peleadora de la UFC, Ronda Rousey, podría ganar su primer título en la WWE. Para eso tendrá que ganarle a la actual campeona Alexa Bliss.

What will happen when @BrockLesnar & @WWERomanReigns collide one more time for the #UniversalChampionship?



Find out TOMORROW NIGHT at #SummerSlam, streaming LIVE at 7e/4p on @WWENetwork! pic.twitter.com/zNGi2Yhthv