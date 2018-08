Alianza Lima vs San Martín EN VIVO vía Gol Perú: por el Torneo Apertura 2018

Los ‘íntimos’ buscarán volver a la victoria. Alianza Lima saldrá con todo a conseguir los tres puntos cuando enfrenten como locales este domingo (4:00 p.m. EN VIVO Y EN DIRECTO por Gol Perú y Latina y minuto a minuto ONLINE por LaRepublica.pe) a la Universidad San Martín en el estadio Alejandro Villanueva por jornada 11 del Torneo Apertura 2018.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los ‘grones’ suman dos partidos sin ganar en el campeonato. Luego de caer 2-0 contra Melgar en Arequipa y empatar a mitad de semana frente a Cantolao en el Callao. Es por eso que los dirigidos por el uruguayo Pablo Bengoechea saben que no pueden dejar escapar más puntos si quieren en lo más alto de la tabla.

PUEDES VER Torneo Apertura 2018: programación completa de la fecha 11

En este partido Alianza no podrá contar con Maximiliano Lemos por acumulación de amarillas, y Luis Ramírez presentó molestias musculares. Hansell Riojas aún no se recupera del todo por lo que tampoco será tomado en cuenta, mientras Miguel Araujo ya no es más jugador ‘blanquiazul’.

📸El primer equipo entrenó por la mañana con la mira puesta en el @Club_USMP. Además nos visitaron nuestras franquicias de Iquitos y Chiclayo. ¡Vamos blanquiazul! #ArribaAlianza



Compra tus🎟en los módulos de Teleticket o AQUÍ ➡ https://t.co/xqOHuZGING pic.twitter.com/jQrnHHtDzr — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 3 de agosto de 2018

Para Alianza LIma enfrentar a San Martín siempre fue complicado, y aunque este año no pudieron vencer al cuadro de Santa Anita, los enfrentamientos del 2007 dejaron un buen sabor de boca a los victorianos, ya que ganaron los dos cotejos, los cuales fueron fundamentales para conseguir los Torneos Apertura y Clausura respectivamente, que a la postre le dieron el título nacional luego de 11 años.

San Martín buscará aguar la fiesta en Matute

Por su parte los ‘santos’ tratarán de sacar un buen resultado en el coloso victoriano, algo que consiguieron varias veces en el pasado. Sin embargo, la actualidad de los ‘albos’ no es la mejor, pues arrancaron el Apertura con 6 empates para luego caer en sus últimos 4 juegos, lo cual los ha acercado peligrosamente a la zona del descenso en la tabla acumulada.

El último partido en que Alianza y San Martín se vieron las c aras fue justamente el triunfo más reciente de los ‘santos’, que derrotaron a los ‘íntimos’ 1-0 en la última fecha del Torneo de Verano.

Canales del Alianza Lima vs San Martín

Gol Perú y Latina.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima: Butrón; Villamarín, Gambetta, Godoy, Duclós; Costa, Vílchez, Cruzado; Hohberg, Quevedo y Affonso.

San Martín: Erick Delgado; Saul Salas, Jefferson Portales, Aboubacar Kouyaté, Carlos Huerto; Jesus Pretel, Kofi Dakoy, Gary Correa, Jairo Concha, Jesús Chávez; Aké Loba.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Alianza Lima vs San Martín?

Si quieres seguir en Internet Alianza Lima vs San Martín, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.