Neymar no la está pasando nada bien, luego de haber tenido una mala campaña en Rusia 2018 donde fue ampliamente criticado por su actitud durante los juegos, especialmente contra México donde montó una terrible escena de dolor, que para muchos fue muy exagerada; ahora se sabe que no está dentro de los 10 nominados para al premio The Best que otorga la FIFA.

Asimismo, la temporada pasada no pudo lucir su juego con el Paris Saint German (PSG) debido que el club francés fue eliminado prontamente de la Champions. Con todo estos ‘desaciertos’ se reducirían las posibilidades que Florentino Pérez desee concretar su fichaje, indican algunos medios españoles.

Eso no es todo, ahora, está circulando un video donde el delantero del PSG estuvo participando de un juego de fútbol 5 junto a un elenco de jugadores juveniles, todo como parte de un juego de exhibición del torneo 'Neymar Jrs Five 2018' que se llevó a cabo dentro de un pequeño domo que estaba lleno debido a la presencia de ‘Ney’.

En unas imágenes que ya circulan en Internet y propaladas y redes sociales, se muestra como uno de los noveles futbolistas se pone al frente del puntero de 25 años con la intención de arrebatarle el balón.

Fiel a su estilo, Neymar domina el balón frente a su ocasional rival con el fin de mostrar su talento y lucirse, sin embargo, el joven lograr quitarle el esférico, cosa que sorprendió al brasileño, que inmediatamente intentó ir detrás del muchacho y en su desesperación terminó por cometerle una falta que fue pitada por el árbitro del encuentro.