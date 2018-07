Del Potro vs Feliciano López VER EN VIVO ONLINE: segunda ronda de Wimbledon 2018

Juan Martín del Potro y Feliciano López miden fuerzas este jueves desde las 9:30 a.m. (hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO por ESPN) por la segunda ronda de Wimbledon 2018.

'Delpo' viene de superar en su estreno por 6-3, 6-4 y 6-3 al alemán Peter Gojowczyk y ahora tendrá a un duro contricante enfrente.

"Sé lo duro que será mi partido contra él porque es un especialista en hierba", dijo Del Potro. "Es zurdo, le gusta servir y busca la volea casi siempre. Nadie quiere jugar contra él, al menos no en las dos primeras rondas", agregó.

El tenista de Tandil, ganador esta temporada en Indian Wells del título 22 de su carrera, es uno de los 17 jugadores que se han presentado este año en Wimbledon sin pisar la hierba en torneos previos de preparación.

La Torre de Tandil enfrenta Feliciano López en un partidazo por la segunda ronda de #WIMBLEDONxESPN. 🎾🇦🇷 pic.twitter.com/u20QIaC35C — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 4 de julio de 2018

Feliciano López, por su parte, venció al argentino Federico Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 29 minutos, con 18 saques directos como tarjeta de presentación.

El zurdo de Toledo es uno de los mejores jugadores españoles sobre hierba, con tres cuartos de final en Wimbledon (2005, 2008 y 2011) y un título en Queen's el pasado año.

Horarios del Del Potro vs López

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

Ecuador - 9:30 a.m.

México - 9:30 a.m.

Venezuela - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

España - 4:30 p.m.

Canal del Del Potro vs López

ESPN

ESPN Play