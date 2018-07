Suecia vs Suiza MINUTO A MINUTO por octavos del Mundial | GUIA TV

Los seleccionados se Suecia y Suiza medirán fuerzas hoy (9:00 a.m. hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO) en un duelo de pronósticos reservado por los octavos de final del Mundial Rusia 2018, en cotejo que se llevará a cabo en la ciudad de San Petersburgo.

MINUTO A MINUTO

Previa: El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del Rusia vs Croacia.

Previa: Estos equipos no se ven la cara desde el 2002. El resultado fue 1-1 por partido amistoso.

Previa: En toda la historia, ambos equipos se han enfrentado 28 veces. 11 victorias para Suiza, 10 para Suecia y 7 empates.

Previa: Suecia y Suiza nunca se han enfrentado por Copa del Mundo.

Previa: Así promociona la FIFA el Suecia vs Suiza

Alineaciones confirmadas

Suecia: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist (c), Augustinsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Claesson, Berg, Toivonen.

Suiza: Sommer, Akanji, Lang, Rodríguez, Djourou, Xhaka, Behrami (c), Zuber, Dzemaili, Shaqiri, Drmic.

La previa

El conjunto escandinavo llega en un excelente momento luego de ganar la serie más difícil del mundial. Forsberg es el jugador que más destacó, aunque la verdadera estrella fue el juego de conjunto que mostraron en sus tres partidos, sobre en el último, cuando golearon 3-0 a México.

El cuadro suizo ha tenido un rendimiento parejo y logró clasificarse en el segundo lugar del Grupo E, detrás de Brasil, a quien le sacó un empate. Shaqiri y Xhaka tratarán de regalar otra actuación sobresaliente que le permita a su país alcanzar los cuartos de final, algo que no logran desde 1954.

El historial entre ambos es muy parejo, con 11 triunfos helvéticos contra 10 de los suecos y 7 empates. La última vez que ser vieron las caras fue en un amistoso disputado en marzo del año 2002, cuando empataron 1-1.

Horarios del Suecia vs Suiza

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Canales del Suecia vs Suiza

Suecia vs Suiza en vivo por Latina

Narración: Jesús Arias

Comentarios: Jorge Gonzales

Suecia vs Suiza en vivo por DirecTV Sports (Audio 1)

Narración: Bruno Vain

Comentarios: Juan Carlos Pasman

Suecia vs Suiza en vivo por DirecTV Sports (Audio 2)

Narración: Alex Candal

Comentarios: Fernando Petrocelli

Suecia vs Suiza en vivo por TyC Sports

Narración: Julián Bricco

Comentarios: Ariel Rodríguez

Alineaciones probables del Suecia vs Suiza

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen.

Suiza: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka, Valon Behrami; Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Haris Seferovic.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Suecia vs Suiza?

Si quieres seguir en Internet el Suecia vs Suiza LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.