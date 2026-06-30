LO FALSO:

Se ha difundido el video del derrumbe de un edificio en Venezuela a causa de los recientes terremotos.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa con Google Lens y luego con palabras clave permitió identificar que el material corresponde a la demolición de un edificio en Kahramanmaraş, Turquía, realizada a inicios de octubre de 2023.

En los últimos días, en plataformas como Facebook e Instagram, se ha viralizado un video que muestra el colapso de una estructura. Algunos usuarios aseguran que fue causa de los recientes sismos ocurridos en Venezuela, mientras que otros, especifican que se trata de un edificio residencial ubicado en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Capturas del video. Foto: Redes sociales

Descripciones atribuidas al video. Foto: Redes sociales

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 51.000 reproducciones, 496 reacciones, 58 comentarios y 142 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para conocer el origen real del video, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. A partir de ello, la primera referencia encontrada —al margen de su supuesto vínculo con los terremotos en Venezuela— fue una nota del medio turco Ensonhaber, la cual permitió contextualizar la situación. Según su traducción al espeñol, este corresponde a un hecho ocurrido a inicios de octubre de 2023 en Kahramanmaraş, Turquía.

Se muestra la demolición de un edificio de 15 pisos identificado como ‘Batı Şehir Park Site’, ya que su estructura había quedado dañada tras los terremotos de magnitudes 7,7 y 7,6 que afectaron el sur de Turquía el 6 de febrero de 2023.

Búsqueda inversa con Google Lens. Foto: Google Lens

Nota de Ensonhaber traducida al español (1 de octubre de 2023) - parte 1. Foto: Ensonhaber

Nota de Ensonhaber traducida al español (1 de octubre de 2023) - parte 2. Foto: Ensonhaber

A partir de esa verificación, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Kahramanmaraş”, “Batı Şehir Park Site”, “Turkey” (Turquía) y “2023”, lo que permitió localizar más publicaciones de medios turcos que informaban sobre el hecho, entre ellos Hürriyet y Aksu Haber. Estas ampliaron la información y confirmaron los detalles del caso, incluyendo la ubicación del edificio y su contexto en las demoliciones realizadas en la zona tras los terremotos de febrero de 2023.

Asimismo, los medios señalaron que la estructura se desplomó hacia adelante, un comportamiento considerado inusual, que provocó momentos de pánico entre las personas que observaban el acto.

Nota de Hürriyet traducida al español (1 de octubre de 2023) - parte 1. Foto: Hürriyet

Nota de Hürriyet traducida al español (1 de octubre de 2023) - parte 2. Foto: Hürriyet

Video publicado por Aksu Haber en YouTube (2 de octubre de 2023). Foto: Aksa Haber

Por tanto, el video viralizado no tiene vínculo alguno con los recientes sismos ocurridos en Venezuela y corresponde a un evento registrado en Turquía en el 2023.

Conclusión

En síntesis, es falso que el video viralizado en redes sociales muestre el derrumbe de un edificio provocado por los recientes sismos en Venezuela. Una búsqueda inversa con Google Lens permitió establecer que fue grabado en Turquía y, posteriormente, una búsqueda con palabras clave confirmó que corresponde a la demolición de un edificio en Kahramanmaraş, realizada en octubre de 2023, tras los daños ocasionados por los terremotos que afectaron al país en febrero de ese mismo año.