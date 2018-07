Uruguay vs Francia: Antoine Griezmann revela que tiene “algo de uruguayo”

Antoine Griezmann, luego de eliminar a la selección argentina, compareció este domingo ante los medios de comunicación y reveló que enfrentarse a Uruguay en cuartos de final será del Mundial de Rusia 2018 será algo “muy especial”, pues admitió que adora la nacionalidad uruguaya.

"Es una nacionalidad que adoro, un país que adoro, va a ser muy fuerte emocionalmente, pero tengo confianza en hacer un buen partido", dijo. Asimismo, Griezmann indicó que tiene “algo de uruguayo”, como el estilo de juego de Edinson Cavani o Diego Godín, quienes "lo dan todo por el equipo, no se dan nunca por vencidos y ayudan a sus compañeros".

El delantero de 27 años también precisó que jugar contra la selección de Uruguay no solo será especial porque ama ese país, sino porque tendrá que verse las caras con algunos compañeros que militan en el Atlético de Madrid, en particular Diego Godín, a quien consideró su amigo y responsable de que continúe en el equipo ‘Colchonero’.

"Diego es un gran amigo, estoy todos los días con el, en el vestuario y fuera del campo, por eso es el padrino de mi hija pequeña. Va a ser un partido con mucha emoción, pero también un gran partido", manifestó el ‘10’ de la selección de Francia.

"La primera vez que firmé le llamé a él (Godín), me habló bien del club, es lo que me dio ganas de firmar por el Atlético de Madrid", expresó Antoine Griezmann en referencia a que no aceptó no las propuestas de otros clubes gracias al zaguero uruguayo.