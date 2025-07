¿Hay noticias de los bonos especiales hoy, 14 de julio 2025? Revisa si el Sistema Patria confirmó que el subsidio se eliminó

No se pueden cobrar los bonos especiales hoy. Los dos beneficios que corresponden a julio 2025 están en suspenso, ya que los subsidios que conmemoran fecha o acontecimientos importantes en Venezuela no se depositan desde mayo. Sin embargo, el Sistema Patria ha generado cierta confusión entre los ciudadanos, debido a que no ha confirmado si estos pagos fueron eliminados.

Algunos beneficiarios sostienen que el apoyo económico fue unificado con el bono Único Familiar. No obstante, esto solo aplica para los programas de protección social. Pese a ello, el cobro de los bonos especiales hoy sigue sin estar disponible en julio.