Noticias del primer bono especial hoy, 7 de julio 2025: lo último que se supo sobre el pago del subsidio por el Sistema Patria

El primer bono especial hoy por hoy es una moneda al aire en toda Venezuela. Es cierto que este subsidio no fue unificado con el bono Único Familiar. Sin embargo, el Sistema Patria tampoco ha aclarado qué sucedió con el beneficio. Diversos usuarios aseguran que el apoyo económico desapareció, por lo que no caerá en julio de 2025. Sin embargo, esta información no ha sido ratificada.

Si es que se concreta el pago del primer bono especial hoy, el subsidio, que no se entrega desde mayo, tendría que conmemorar alguna fecha especial en Venezuela. Asimismo, el beneficio debería contar con un monto y un plazo para efectuar el retiro. No obstante, hasta este momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha brindado mayores detalles.