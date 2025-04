El infalible truco para cobrar el Bono Desarrollo y Prosperidad 2025: activa en 4 pasos el Segundo Bono Especial de abril vía Patria

La administración de Nicolás Maduro ya comenzó a repartir el Bono Desarrollo y Prosperidad, nombre que se le ha dado al Segundo Bono Especial de abril 2025. Este nuevo subsidio está activo en el Sistema Patria a partir del 25 de dicho mes y se le enviará de forma aleatoria a todo usuario que esté correctamente registrado en la plataforma.

Revisa en la siguiente nota todo lo relacionado al bono especial, incluido cómo cobrarlo de forma segura y sin complicaciones, además de su monto actualizado y hasta cuándo estará activo en el Sistema Patria.

Bono Desarrollo y Prosperidad: ¿cómo cobrar el Segundo Bono Especial de abril por el Sistema Patria?

¿Has sido seleccionado como beneficiario del Bono Desarrollo y Prosperidad y no sabes como cobrarlo? No te preocupes. A continuación, te indicaremos paso a paso qué debes hacer para no perder el subsidio que entrega el régimen de Nicolás Maduro en abril de 2025:

Inicia sesión en la Plataforma Patria .

. Dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos".

Selecciona el monedero de origen, el monto a retirar y el destino de los fondos.

Haz clic en "Continuar" y luego en "Aceptar" para completar el proceso.

Una vez hayas concluido con este procedimiento, podrás verificar en tu cuenta digital del banco si la transferencia se realizó satisfactoriamente.

¿Cuál es el monto oficial del Bono Desarrollo y Prosperidad 2025?

El Bono Desarrollo y Prosperidad o Segundo Bono Especial de abril 2025 fue entregado oficialmente con un monto de 350 bolívares o 5 dólares, según la tasa de cambio que figura en la actualidad en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Es importante recordar que este valor económico sufrió una ligera actualización con respecto a su cantidad de marzo.

Anuncio del Segundo Bono Especial de abril 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Hasta cuándo pagan el Bono Desarrollo y Prosperidad? Mira la fecha límite del Segundo Bono Especial

Según la información publicada en la cuenta oficial de Telegram de Canal Patria Digital, el Bono Desarrollo y Prosperidad estará activo hasta el miércoles 30 de abril, el último día del cuarto mes del año.

Como ya se mencionó previamente, el bono patria fue puede ser cobrado desde el viernes 25.