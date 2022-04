¿Cuánto gana un mesero al mes en los Estados Unidos?

Empleos en Estados Unidos. El trabajo como mesero es uno de los oficios que más personas realizan en el país americano, sobre todo la población migrante, ya que no se necesita cumplir con una gran cantidad de requisitos para desarrollar dicha función. Otra de sus ventajas es que, además de recibir un sueldo, se obtiene propinas. Pero, ¿a cuánto asciende el ingreso mensual de un mozo en EE.UU.? Descúbrelo a continuación.

Según información de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), en la nación americana hay al menos dos millones de personas que laboran como meseros. De este grupo, casi el 85% trabaja en restaurantes u otros lugares para comer, mientras que el resto se desempeña como mozos en alojamientos para viajeros o en lugares de arte, entretenimiento y recreación.

¿Cuántos dólares gana un mesero en Estados Unidos?

Un mesero en Estados Unidos puede ganar por hora un promedio de US$ 2,13 dólares. La BLS estima que, incluyendo las propinas, el ingreso se incrementa a US$ 13,95.

De esta forma, un mozo obtendría US$ 111,60 al día trabajando ocho horas. En tanto, si labora seis veces a la semana, podría alcanzar la cifra de US$ 669,60 y su ingreso mensual ascendería a US$ 2.678,40.

Cabe señalar que el monto puede variar según la localidad y el establecimiento. Por ejemplo, la BLS refiere que las propinas son mucho más altas en los restaurantes de lujo y en las principales zonas metropolitanas o centros turísticos.

Asimismo, los empleadores pueden brindar comida y uniforme sin cobrar por ello, mientras que otros pueden deducir ambos gastos del salario.

No se requiere de experiencia laboral previa para trabajar como mesero en Estados Unidos. Foto: AFP

¿Qué tan difícil es conseguir trabajo como mesero en Estado Unidos?

La BLS detalla que se espera que el empleo de meseros se incremente en un 20% al 2030. Esta proyección es mayor a la del promedio del resto de las ocupaciones en el país americano.

También precisa que existen cerca de 470.200 vacantes para camareros cada año. En esta cifra se contempla las vacantes que resulten de la necesidad de reemplazar a las personas que cambien de ocupación o abandonen la fuerza laboral como, por ejemplo, para jubilarse.

¿Qué se requiere para trabajar como mesero en los Estados Unidos?

Para trabajar como mesero en los Estados Unidos no se necesita contar con educación formal ni tener experiencia laboral previa. La mayoría de trabajadores del rubro aprenden a través de capacitaciones a corto plazo.

No obstante, al ser el inglés el idioma más utilizado en el país americano, resulta importante conocer esta lengua para poder desempeñar el oficio sin ningún problema.

En algunos estados es necesario que los postulantes tengan más de 18 años, sobre todo en los locales destinados a la venta de bebidas alcohólicas. Asimismo, se recomienda que estén familiarizados con las leyes locales y estatales sobre la comercialización de alcohol.

El trabajo de mesero o mesera es uno de los más comunes de los Estados Unidos. Foto: AFP

¿Cuáles son los mejores lugares de Estados Unidos para trabajar como mesero?

En ciertas ciudades de los Estados Unidos, los meseros pueden obtener mayores ingresos debido al ser los principales destinos turísticos del país americano. Estos son mejores estados para laborar como mozo: