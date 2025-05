Estas escuelas no tendrán pago del PASE-U 2025: la durísima medida del Ifarhu que dejará sin becas a cientos de estudiantes

Varias escuelas se quedarán sin el pago del PASE-U 2025. El Ifarhu, en un comunicado, alertó que los alumnos de los colegios que hayan suspendido sus clases no podrán acceder al primer desembolso de la beca Universal. Esta decisión, que se toma en medio del paro docente de Panamá, ha causado malestar entre los beneficiarios.

Muchos panameños consideran que los estudiantes no pueden perder el derecho a cobrar el pago del PASE-U 2025. Inclusive, algunos ciudadanos piensan que es injusto que alumnos inocentes se vean afectados por el paro. Sin embargo, el Ifarhu ya oficializó la decisión.

¿Qué escuelas no tendrán pago del PASE-U 2025?

Las escuelas que hayan interrumpido las clases en Panamá no tendrán pago del PASE-U 2025, aseguró el Ifarhu en un comunicado. La entidad decidió condicionar el desembolso de la beca Universal en los colegios que se hayan visto paralizados por las protestas de los docentes.

"Recordamos a la comunidad educativa que el pago del PASE–U exige el cumplimiento de la ley y es necesario que los centros educativos, no hayan interrumpido el proceso de enseñanza - aprendizaje", indicó el Ifarhu en un comunicado.

Sin embargo, la decisión del Ifarhu no solo se limita a esto. En el mismo pronunciamiento, el organismo recalcó que los alumnos que se hayan cambiado de escuela en el 2025 deberán cumplir con el proceso de validación de registro y traslado del centro educativo.

Si no se sigue esta indicación, no será posible hacer el retiro una vez que empiece la entrega. "Sin esas dos verificaciones realizadas, no aparecerá en la base de datos del Ministerio de Educación, es decir, el sistema no reflejará el nombre del estudiante para emitir el cheque", señaló la entidad. Según el Ifarhu, el calendario de pago estará sujeto a las condiciones de cada escuela en las distintas provincias de Panamá.

PASE-U: ¿qué dijo el Gobierno de Panamá sobre la suspensión de clases?

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) instó a los docentes a volver a dictar clases en las escuelas paralizadas. El organismo del Estado reclamó que esta acción afecta el crecimiento académico de los menores de edad.

"Docente, tus estudiantes te necesitan. Hacemos un llamado a los maestros y profesores que han paralizado sus labores, a que regresen a sus centros educativos y retomen la atención presencial con sus estudiantes. La suspensión unilateral de clases impacta profundamente a niñas, niños y jóvenes que confían en ti para aprender y construir su futuro.", exclamó el Meduca en un comunicado.

Por otra parte, el Meduca explicó que los docentes cuentan con libertad absoluta para retomar sus labores. Asimismo, el ente alertó que no hay base legal para que los profesores puedan participar en la huelga contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Queremos recordarte que, según la legislación educativa vigente, no existe la figura del finiquito o acuerdo de huelga como requisito para volver a clases. Por tanto, tu regreso no está condicionado a un inexistente convenio que no tiene ningún valor legal. Tienes plena libertad para reincorporarte, no necesitas autorización, solo el compromiso que siempre te ha caracterizado como educador", señaló el Meduca.

¿Por qué motivos puedes perder el PASE-U?

En el mismo comunicado, el Ifarhu reiteró los motivos por los que un beneficiario puede perder el PASE-U: