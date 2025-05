El director de la CSS lanzó una dura advertencia contra los panameños que participen en el paro: "No hay justificación"

Dino Mon, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), advirtió que los panameños que participen en el paro del 5 de mayo de 2025 no van a cobrar sus pagos. En declaraciones a la prensa, el dirigente aseguró que los médicos que no se presenten a trabajar serán sancionados.

Según Mon, los médicos que estarán en el paro desinforman a la población de Panamá. Ante los reclamos de los gremios, el directivo exclamó que la Ley 462 no afectará las jubilaciones y pensiones.

¿Cuál es la dura advertencia de Dino Mon, el director de la CSS, para los que estén en el paro?

"Definitivamente, el que no trabaja no cobra. Eso es así. Es lamentable que este tipo de cosas se den llamando a la población para que salga a las calles, cuando se tiene la mejor ley que se pudo hacer para la institución", advirtió Mon en una gira de trabajo de la CSS.

Según Mon, a la población se le está mintiendo sobre los artículos de la Ley 462. El funcionario, que "no entiende la posición de estos sectores", opina que no se ha aumentado la edad de jubilación. Asimismo, el mandamás de la CSS expresó que la norma no proporciona beneficios inferiores al 60% para los futuros beneficiarios.

"Ninguna justificación tiene la paralización de labores... Nuestros asegurados no tienen que pagar el precio de esta situación. No podemos poner en riesgo la salud de estas personas. Ellos no tienen nada que ver con este problema. La Ley 462 es buena, garantiza el pago de las pensiones y establece un mecanismo para que, en el futuro, las personas tengan una mejor jubilación", declaró.

Por otro lado, Mon dio a conocer que la gran mayoría del personal de la CSS se presentará a trabajar este lunes 5 de mayo. En consecuencia, los pacientes podrán solicitar consultas, recoger medicamentos, pasar por laboratorios y cirugías y demás.

¿Por qué la Amoacss anunció un paro contra la CSS?

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) aseguró que la reforma "ataca a la soberanía panameña, debilita el Estado de derecho y la democracia". Según la organización, la ley culpa al personal médico por la falta de insumos, medicamentos, equipamiento y demás.

"Nada se resuelve con la Ley. Condena a los panameños, especialmente a la juventud a subsistir con pensiones de hambre. Se privatizan fondos y se beneficia con dinero público a la aristocracia política panameña", señaló la Amoacss en un comunicado.

Por ende, los profesionales de la salud acudirán al paro del 5 de mayo a partir de las 7.00 a. m. Sin embargo, esta decisión no afectará a los pacientes con cáncer, los hospitalizados y las cirugías de urgencia.

¿Qué dice la Ley 462 en Panamá?

