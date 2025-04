¿Hay feriado puente el viernes 2 de mayo en Argentina? Esto decidió el Gobierno sobre un posible fin de semana XL

Ante la cercanía del Día del Trabajador en Argentina, que es un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes, millones de personas se preguntan si el día siguiente, que cae viernes 2 de mayo, también ha sido proclamado feriado puente con el fin de darle a la población más tiempo de disfrutar sus actividades favoritas y hacer turismo. De acuerdo con el calendario oficial, la mencionada fecha será solamente un día no laborable, por lo que no todos podrán disfrutarla.

De acuerdo con la ley argentina, un día no laborable es aprobado por el Gobierno Nacional con el objetivo de incentivar el turismo en temporada baja y promover dicha actividad; por ello, son fechas que suelen ser cercanas a los feriados nacionales para así formar los llamados fines de semana largos o XL.

¿Este viernes 2 de mayo es feriado puente en Argentina?

El viernes 2 de mayo no será necesariamente un feriado, sino un "día no laborable con fines turísticos", según el decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, y que brinda dicha categoría a la fecha mencionada, así como al 15 de agosto y al 21 de noviembre. De acuerdo con la normativa vigente, queda bajo criterio de los empleadores el permitir que sus trabajadores tengan el día libre o no, y aquellas personas que deban trabajar esa fecha no recibirán compensación extra, salvo decisión del jefe.

No obstante, la administración pública si paralizará totalmente su actividad este viernes 2 de mayo; al igual que las escuelas, que no tendrán clases; y los bancos, que no brindarán atención presencial al público. Por ello, los trabajadores estatales si podrán gozar de un fin de semana largo.

¿Cuánto me deben pagar por trabajar en feriado?

De acuerdo con el artículo 181 de la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo, las normas del pago por laborar en un día feriado nacional son las mismas que para descanso dominical; es decir, el trabajador debe recibir el doble del pago por una jornada habitual. Este no siempre es el caso de los días no laborables, ya que en ellos queda a criterio del empleador si sus empleados cobrarán la bonificación o lo mismo que en un día común.

Calendario de feriados y días no laborables 2025 en Argentina

Esta es la lista completa de feriados y días no laborables que le restan al 2025 en Argentina:

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable con fines turísticos

Domingo 25 de mayo. Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (movido del martes 17)

Viernes 20 de junio: Paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Lunes 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos

Lunes 18 de agosto: Paso a la inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (movido del jueves 20)

Diciembre