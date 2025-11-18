HOYSuscripcion LR Focus

Día Internacional del Hombre 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y qué frases enviar para conmemorarlo?

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que destaca el aporte positivo de los hombres en la sociedad y promueve una masculinidad saludable.

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. | Foto: Composición LR/IA.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha destinada a reconocer el aporte positivo de los hombres en la sociedad, promover modelos saludables de masculinidad y reflexionar sobre su bienestar físico, emocional y social. Esta celebración busca fomentar la igualdad, resaltar valores como la responsabilidad y el respeto, así como visibilizar los desafíos que enfrentan en distintos ámbitos de la vida.

Día Internacional de Hombre 2025: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre, celebrado cada 19 de noviembre, fue instaurado en 1999 por iniciativa de Trinidad y Tobago y desde entonces ha sido adoptado por numerosos países alrededor del mundo. Su propósito es destacar el valor y la influencia positiva de los hombres en sus comunidades, reconocer su contribución en la familia, el trabajo y la sociedad, así como promover relaciones sanas y una masculinidad respetuosa e igualitaria.

La fecha también busca llamar la atención sobre aspectos clave como la salud masculina —incluyendo la prevención del cáncer de próstata, la salud mental y la reducción de tasas de suicidio—, la educación, la paternidad responsable y la importancia de combatir estereotipos dañinos. En conjunto, esta conmemoración pretende generar espacios de diálogo y reflexión para construir sociedades más justas, inclusivas y equilibradas para todos.

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Perú?

En países como Perú, Colombia, Bolivia y Honduras, el Día del Hombre también se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José de Nazaret en el calendario católico. En esta ocasión, la conmemoración adquiere un enfoque más tradicional y religioso, resaltando valores vinculados a la responsabilidad, la protección del hogar, el rol familiar y el compromiso social que se asocia a la figura de San José.

Frases para conmemorar el Día Internacional del Hombre

  1. Hoy celebramos a los hombres que construyen, inspiran y transforman con su ejemplo.
  2. Ser hombre también significa cuidar, escuchar y acompañar con empatía.
  3. En este día reconocemos a quienes asumen su rol con responsabilidad y respeto.
  4. La verdadera fortaleza masculina está en la bondad, la honestidad y la coherencia.
  5. Honramos a los hombres que trabajan cada día por un mundo más justo e igualitario.
  6. El Día Internacional del Hombre nos invita a valorar la diversidad de masculinidades.
  7. Celebramos a quienes enfrentan desafíos con valentía sin perder su sensibilidad.
  8. Un hombre íntegro es aquel que actúa con principios, incluso cuando nadie lo ve.
  9. Este día reconoce a quienes aportan amor, estabilidad y compromiso a sus familias.
  10. Los hombres también merecen espacios de bienestar, salud emocional y apoyo.
  11. Hoy recordamos que la masculinidad positiva se construye con respeto y diálogo.
  12. Un hombre admirable es aquel que sabe crecer, aprender y reinventarse.
  13. Aplaudimos a los hombres que suman, que inspiran y que dejan huella.
  14. La grandeza de un hombre se mide por su capacidad de ser justo, humilde y compasivo.
  15. Este día es una oportunidad para reconocer el esfuerzo silencioso de millones de hombres en todo el mundo.

Mensajes por el Día Internacional del Hombre

  • En este día celebramos a los hombres que construyen un mundo mejor con su esfuerzo, su sensibilidad y su compromiso diario.
  • Hoy reconocemos a los hombres que cuidan, aman y acompañan con respeto, demostrando que la verdadera fortaleza está en el corazón.
  • Feliz Día Internacional del Hombre a quienes inspiran con su ejemplo, valoran a su familia y dejan una huella positiva en cada paso que dan.
