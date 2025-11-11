HOYSuscripcion LR Focus

Día del Soltero 2025: cuándo se celebra, frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

El Día del Soltero, celebrado el 11 de noviembre, es una ocasión para resaltar la independencia y el amor propio en lugar de depender de relaciones románticas. En esta fecha, puedes compartir frases divertidas y emotivas para festejarla.

El Día del Soltero se celebra cada 11 de noviembre.
El Día del Soltero se celebra cada 11 de noviembre. | Foto: Composición LR/IA.

El Día del Soltero es una celebración dedicada a aquellas personas que disfrutan de su independencia y libertad personal. Nació en China como una alternativa al Día de San Valentín, y con el tiempo se ha convertido en una fecha popular a nivel mundial, especialmente impulsada por las grandes ofertas y promociones del comercio electrónico.

Más allá del aspecto comercial, esta jornada busca resaltar el amor propio, la autoestima y la importancia de disfrutar la vida sin depender de una relación sentimental. Es una ocasión ideal para consentirse, reflexionar sobre el crecimiento personal y celebrar la soltería como una etapa valiosa y plena.

Día del Soltero 2025: ¿en qué fecha se celebra?

El Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre (11/11) porque la fecha, compuesta solo por el número 1, simboliza a las personas que están solas o solteras. Esta idea nació en la Universidad de Nankín (China) en la década de 1990, cuando un grupo de estudiantes decidió crear un día para celebrar su soltería y contrarrestar el enfoque romántico del Día de San Valentín. Con el tiempo, la fecha se popularizó en todo el país y más tarde a nivel mundial.

Además, el gigante del comercio electrónico Alibaba la convirtió en el evento de compras más grande del mundo, con descuentos masivos y promociones especiales. Así, el 11 de noviembre no solo representa el orgullo de ser soltero, sino también una jornada marcada por el consumo, la diversión y el amor propio.

Frases por el Día del Soltero 2025

  1. Ser soltero no es estar solo, es disfrutar la libertad de ser uno mismo.
  2. Amar tu propia compañía es el primer paso hacia una vida plena.
  3. La soltería es una oportunidad para conocerte, cuidarte y crecer.
  4. No necesitas a otra persona para sentirte completo, ya lo eres.
  5. Ser soltero es elegir la felicidad sin depender de nadie más.
  6. La mejor relación que puedes tener es contigo mismo.
  7. En la soltería se descubre el valor de la independencia y la paz interior.
  8. Disfruta tu presente, porque el amor propio también se celebra.
  9. Estar soltero no es una falta de amor, es una forma distinta de vivirlo.
  10. La soledad no es vacío, es espacio para el crecimiento personal.
  11. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, nunca te sientes solo.
  12. La soltería no es un estado civil, es una actitud de libertad.
  13. Quien se ama a sí mismo, nunca está en soledad.
  14. Celebra tu independencia y el privilegio de construir tu propio camino.
  15. Hoy es un buen día para recordarte que mereces amor, empezando por el tuyo.
