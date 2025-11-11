Día del Soltero 2025: cuándo se celebra, frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

El Día del Soltero es una celebración dedicada a aquellas personas que disfrutan de su independencia y libertad personal. Nació en China como una alternativa al Día de San Valentín, y con el tiempo se ha convertido en una fecha popular a nivel mundial, especialmente impulsada por las grandes ofertas y promociones del comercio electrónico.

Más allá del aspecto comercial, esta jornada busca resaltar el amor propio, la autoestima y la importancia de disfrutar la vida sin depender de una relación sentimental. Es una ocasión ideal para consentirse, reflexionar sobre el crecimiento personal y celebrar la soltería como una etapa valiosa y plena.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Día del Soltero 2025: ¿en qué fecha se celebra?

El Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre (11/11) porque la fecha, compuesta solo por el número 1, simboliza a las personas que están solas o solteras. Esta idea nació en la Universidad de Nankín (China) en la década de 1990, cuando un grupo de estudiantes decidió crear un día para celebrar su soltería y contrarrestar el enfoque romántico del Día de San Valentín. Con el tiempo, la fecha se popularizó en todo el país y más tarde a nivel mundial.

Además, el gigante del comercio electrónico Alibaba la convirtió en el evento de compras más grande del mundo, con descuentos masivos y promociones especiales. Así, el 11 de noviembre no solo representa el orgullo de ser soltero, sino también una jornada marcada por el consumo, la diversión y el amor propio.

Frases por el Día del Soltero 2025