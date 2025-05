Poemas bonitos para celebrar el Día de la Madre en España 2025: versos cortos y largos que conmoverán a mamá

Madre, eres mi sol al amanecer,

la estrella que nunca deja de brillar.

Tu amor me guía, me hace renacer,

y en tu abrazo, siempre quiero estar.



Eres mi fuerza, mi paz, mi razón,

en cada paso, tu amor me impulsa.

Gracias por ser mi vida, mi canción,

mi madre, mi todo, mi luz que no se apaga.