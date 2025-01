5 consejos claves para un viaje seguro en carretera y sin imprevistos

¿Qué consejos debo seguir para tener un viaje seguro? Con la llegada del verano, miles de familias en el Perú optan por realizar viajes por carretera, ya sea hacia destinos costeros o hacia el interior del país. Sin embargo, datos recientes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) revelan que más del 60% de los accidentes de tránsito registrados en temporadas altas están vinculados a fallas mecánicas o a la falta de mantenimiento adecuado de los vehículos. Estas cifras subrayan la necesidad de efectuar revisiones exhaustivas antes de emprender trayectos largos.

PUEDES VER: Trágico accidente en San Martín de Porres: imágenes de despiste de cúster que dejó una niña y 2 personas fallecidas

¿Qué consejos debo seguir para tener un viaje seguro en carretera?

Guillermo Ojeda, docente de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Educación Superior Cibertec, señaló que “la seguridad en un viaje comienza con una revisión apropiada del automóvil. Muchos problemas pueden evitarse si se presta atención a ciertos aspectos clave que no siempre son evidentes. Esto no solo contribuye a la seguridad de los pasajeros, sino también a la eficiencia del vehículo”. Bajo esta premisa, Ojeda compartió cinco recomendaciones que van más allá de las revisiones rutinarias.

Revisión del sistema de frenos

No basta con asegurarse de que las pastillas de freno no estén desgastadas; también es crucial verificar el estado del líquido de frenos. Con el tiempo, este puede perder propiedades y comprometer su capacidad para transmitir fuerza. Una prueba sencilla consiste en comprobar que el pedal no se sienta blando o esponjoso al presionarlo.

Inspección de los amortiguadores

Unos amortiguadores en mal estado no solo disminuyen la comodidad durante el trayecto, sino que también afectan la estabilidad del vehículo, especialmente al tomar curvas o en frenadas bruscas. Si el auto se hunde más de lo normal al pasar por un bache o presenta fugas de aceite en los amortiguadores, es momento de reemplazarlos.

Verificación de la batería y los cables

El sistema eléctrico puede verse exigido por temperaturas elevadas o trayectos prolongados. Por ello, es importante comprobar el nivel de carga de la batería y asegurarse de que los bornes y cables estén limpios y bien ajustados. La presencia de corrosión o conexiones sueltas podría ocasionar fallas imprevistas.

Control del sistema de enfriamiento

Las altas temperaturas durante el viaje pueden sobrecalentar el motor si el sistema de enfriamiento no funciona de forma óptima. Antes de salir, verifica el nivel y estado del líquido refrigerante, así como la ausencia de fugas en el radiador o las mangueras. Además, asegúrate de que el ventilador del motor opere correctamente.

Evaluación de las llantas y la rueda de repuesto

No basta con comprobar la presión de aire en las llantas; también es fundamental revisar la profundidad del dibujo para garantizar un buen agarre, especialmente en terrenos mojados o irregulares. Por último, verifica que la rueda de repuesto esté en óptimas condiciones, ya que suele ser olvidada.

¿Qué acciones son claves para evitar accidentes de tránsito?

Para reducir los riesgos y evitar más tragedias, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) propone siete acciones clave que todos los conductores deben adoptar:

Respetar las normas de tránsito

Prestar atención en todo momento

Evita conductas de riesgo

Evitar distracciones al volante

Revisar regularmente el estado de los vehículos

Usar el equipo adecuado

Promover la educación vial en todos los niveles.

¿Cuál fue la cifra de accidentes de tránsito en 2024?

En Perú, los accidentes de tránsito se mantienen como una de las principales causas de fallecimientos, pues ha tenido un incremento en las cifras durante el último año. De acuerdo con el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en 2024 se registraron 2.571 decesos por esta causa, lo que representa un incremento de 775 casos respecto al año anterior, ya que en 2023 se contabilizaron 1.796 muertes.