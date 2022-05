Día de la Madre: los mejores poemas que harán emocionar a mamá

Este domingo 8 de mayo se celebra el Día de la Madre en Perú y la pregunta de cada año es saber qué regalo entregarle a las madres en su día. Tras la pandemia de la COVID-19, muchos optan por enviar un regalo y, además, acompañarlo de alguna frase emotiva.

Esta es una recopilación de los mejores poemas que puede enviar a mamá por esta fecha.

Poemas para dedicar en el Día de la Madre

¡Madre, tú eres la mejor!

Madre, tú eres la dulzura. Tus manos son la ternura que nos brinda protección. La sonrisa, tu esencia, que marca la diferencia al entregarnos amor.

Nos entibia tu mirada y la paciencia es tu aliada. ¡Tantas noches de desvelo para darnos lo mejor! Tantas horas dedicadas con sonrisas dibujadas para hamacar mi soñar. Entre besos, entre abrazos fuiste creando los lazos porque tú eres ejemplar.

Una madre es una amiga

Quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que puedo compartir mis alegrías, y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi madre y mi amiga es el más preciado tesoro. ¡Feliz día de la madre!

Madre, me enseñaste a ser valiente

Cinco letras tiene un ángel, que me cuidó en su vientre, me llevó por mil caminos, me enseñó a ser valiente.

A mi mamá

Todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro donde está y en el mismo sitio veo a mi mamá.

Poemas por el Día de la Madre en quechua

Killa Mama (A mama Luna)

Killa quya mama,

Yakuq sallayki,

Unuq sallayki,

Aya uya waqaylli,

Aya uya puypuylli,

Llutu puchaq wamrayki,

Mikhuymanta yakumanta

Waqallasunki.

Waqallasunki, Pacha Kamaq

Yaya, may pachapi kanki?

Janaq pachapichu?

Kay pachapichu?

Qaylla pachapichu?

Yakullaykita kacharimuway

Waqchaykiman, runaykiman.

Waqayniywanmin (madre mirarlo)

Waqayniywanmin sunquy llinphuña kan

qhawaykullayña, Jatun Mamáy,

unanchayniyta k’anchaykullaña

chakiykimanta nisripusaq.

Manchay laqhayyuq unphuy kay pacha kaq,

pantan pantaylla purisay chay,

waqchayki kani, munakuyniyki

munakuyninwan qhataykuway.

Tukukuyninta thuylla lanp’uta quy

kay kawsayniyman, Misk’i Llapay,

kani sayk’usqa ansaqisqalla

pusakapuway, qhispichiway.

Qanmin suyayniy llunp’a, iñiniy qan,

kusiyniy kanki, Sumaq Quya,

phiñakuyniyki ni jak’aq kanchu,

Janaq Pachaman phawachiway.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre en Perú?

El Día de la Madre se celebra en Perú gracias a que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos exigieron que se estableciera una jornada para homenajear a las madres peruanas. La promulgación de la Resolución Suprema n.°677 se dio el 12 de abril de 1924, estableciéndose oficialmente el Día de la Madre en el segundo domingo de mayo.