USCIS y las buenas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump no revocará visas de países afectados por veto

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que no revocará las visas emitidas previamente a los inmigrantes de los países afectados por el veto de Donald Trump. La información fue revelada por un cable diplomático de Marco Rubio a todas las embajadas y consulados en el mundo, en el que se insta a que las visas vigentes de los ciudadanos de 12 países no se verán afectadas, aunque se aplicarán nuevas restricciones a partir del 9 de junio.

Por otro lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrá nueva política: las solicitudes de visa que hayan sido aprobadas, pero no entregadas antes de la implementación de la nueva restricción, serán rechazadas.

¿Qué países perderán la visa por veto de Donald Trump?

Según el cable enviado a las misiones diplomáticas, el Departamento de Estado dejó claro que no tomará ninguna acción respecto a las visas que ya hayan sido emitidas y enviadas a los solicitantes. "Ninguna visa emitida antes de la fecha de entrada en vigor debe ser revocada conforme a esta proclama", menciona el documento. Por lo tanto, los inmigrantes que ya cuenten con una visa válida no tendrán problemas al intentar ingresar a Estados Unidos una vez que las restricciones entren en vigor.

Sin embargo, las visas de aquellos que hayan recibido la aprobación para viajar, pero no hayan recibido sus documentos antes de la entrada en vigor del veto, serán rechazadas por las embajadas y el USCIS.

El veto presidencial de Donald Trump no solo afecta a los solicitantes de visa, sino que también impone restricciones más estrictas a los ciudadanos de ciertos países. Las personas que actualmente se encuentren fuera de Estados Unidos y que no tengan una visa válida para el 9 de junio no podrán ingresar al país, incluso si su solicitud de visa fue previamente aprobada. Esto incluye a ciudadanos de países como Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros.

Además, la nueva política de Trump también expande la prohibición a otros países como Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. A pesar de las restricciones, el Departamento de Estado señaló que el ingreso físico a EE.UU. depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes tienen la autoridad final para decidir si un inmigrante puede ser admitido o rechazado en los puertos de entrada.

