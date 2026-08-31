Orden de las Artes y las Letras de Francia: Karina Pacheco Medrano

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El pasado mes de julio, la escritora Karina Pacheco Medrano recibió una de las más altas distinciones culturales que concede el gobierno de Francia: la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Ministerio de Cultura de ese país.

Este reconocimiento lo han recibido muy pocas personalidades peruanas, entre las que hallamos a Mario Vargas Llosa, Fernando de Szyszlo, Gerardo Chávez y Gastón Acurio. La condecoración fue otorgada a la reconocida autora por su trayectoria literaria y su aporte a la cultura peruana. En el acto de premiación, llevado a cabo en la Embajada de Francia en Lima, la embajadora Nathalie Kennedy destacó en su discurso lo siguiente: “Hay escritores que cuentan historias, hay escritores que nos hacen ver el mundo de otra manera. Usted pertenece, sin duda, al segundo grupo”.

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Karina Pacheco es autora de las siguientes novelas: La voluntad del molle (2006), No olvides nuestros nombres (2009), La sangre, el polvo, la nieve (2010), Cabeza y orquídeas (2012), El bosque de tu nombre (2013), Las orillas del aire (2017) y El año del viento (2021). Y de los siguientes cuentarios: Alma alga (2010), El sendero de los rayos (2013), Lluvia (2018) y Niños del pájaro azul (2024). En no ficción, Pacheco ha publicado Incas, indios y fiestas. Reivindicaciones y representaciones en la configuración de la identidad cusqueña (2007) y Viaje al sur de Cusco (IEP, 2025).

Karina Pacheco y embajadora Nathalie Kennedy. Foto: Facebook.

Por donde se vea, estamos ante una autora con obra. Muchos de los libros consignados en el párrafo anterior, por no decir todos, han sido saludados por la crítica, y los lectores han agotado más de una edición por título.

Este es el mayor reconocimiento que un autor peruano surgido en el siglo XXI haya podido recibir. Hasta el año 2013, Karina Pacheco era una autora que no tenía mucha atención de la prensa ni de la crítica, salvo excepciones. Pero lo que sí tenía Pacheco era rumor; esa llamada rumorología que nace de la genuina impresión de los lectores, que se van recomendando lecturas hasta formar una pequeña comunidad en torno a la obra de un autor.

Para cuando la prensa y la crítica empezaron a fijarse más en su producción, Pacheco ya tenía en su haber cinco libros de ficción y uno de no ficción. Entonces, no sorprende que los elogios de la crítica hayan sido bien recibidos, porque esta no estaba descubriendo una nueva voz, sino constatando lo que ya muchos lectores venían diciendo sobre la poética de Pacheco. En su caso, la crítica llegó tarde y valoró sobre lo ya consolidado.

En este sentido, quienes venimos leyéndola desde sus inicios, sabíamos que tarde o temprano iba a recibir más de un reconocimiento de importancia debido a la calidad de su escritura y la universalidad de sus temas relacionados con la memoria y la violencia. ¿Acaso Pacheco es, en la actualidad, nuestra escritora mayor? Muchos lectores piensan que sí. Felicitaciones.

Datos:

2022. Con su novela El año del viento, Kariña Pacheco recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría de novela.

Editorial. Los libros de Karina Pacheco han sido publicados por las editoriales San Marcos, Planeta e IEP. En la actualidad, sus libros de ficción se publican en Penguin Random House.