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'Cáscaras': una obra de teatro necesaria para nuestros tiempos

La obra teatral escrita por Eduardo Adrianzén es dirigida por Giovanni Arce.

Giovanni Arce y Rodrigo Chávez.
Giovanni Arce y Rodrigo Chávez. | Difusión.
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Al igual que en La eternidad en sus ojos o en Infusión, el dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén nos habla de los vínculos, del paso del tiempo, pero esta vez a través de tres historias sostenidas por dos actores. Cáscaras (en el Auditorio del Británico), dirigida por Giovanni Arce, reúne temas actuales, revisa las taras de nuestra sociedad sin dejar de entretener, interpelar y conmover.

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El primero de los relatos nos traslada al futuro tras la destrucción de Lima, donde los privilegios podrían comprar una forma de vida eterna.

La segunda es un relato sobre otro tipo de poder y el abuso. Con la tercera historia retrocede décadas para hablarnos de la amistad de dos hombres de la comunidad LGTBI y la discriminación hacia los pacientes con VIH. Cáscaras es una obra necesaria para estos tiempos. Hoy termina su primera temporada.

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