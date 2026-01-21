Llega al teatro ‘La reunificación de las dos Coreas’, una versión corta y particular del conflicto entre ambas naciones

'La reunificación de las dos Coreas' es una adaptación libre de un texto contemporáneo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

‘La reunificación de las dos Coreas’, en una versión corta y adaptada, llega al teatro peruano para tener una mirada diferente al conflicto de ambos países. La puesta en escena se presentará del 5 al 12 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María). Las entradas están a la venta en Joinnus.

La temporada de ‘La reunificación de las dos Coreas’, dirigida por Ana Julia Marko, con dramaturgia de Joël Pommerat y traducción de Nadine Vallejo; consta de seis funciones: jueves 5, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero a las 8:00 p. m., y el jueves 12 con doble función a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m.

El elenco está conformado por Mar Balarezo, Alejandra Bocanegra, Carla Chávez, Marcia Chea, Jimena Donayre, Jhohana Flores, Sebastián Hidalgo, Valeria Lazo, Lucas Mendoza, Alexis Moscoso, Mitsuko Olmedo, Germán Ojeda y Sebastian Zúñiga.

¿De qué trata ‘La reunificación de las dos Coreas’?



La obra propone una mirada fragmentada sobre el amor como motor de vida y como fuerza que atraviesa la violencia, el deseo, la culpa y la soledad. A través de una serie de cuadros breves, con y sin palabras, se despliegan múltiples formas de amar, desde lo romántico y filial hasta lo obsesivo y contradictorio, en un universo donde el vínculo humano nunca es simple.

“‘La reunificación de las dos Coreas’ es una adaptación libre de un texto contemporáneo compuesto por escenas independientes que comparten un mismo eje: el amor en todas sus formas”, explica la directora, Ana Julia Marko. “Nos interesa mostrar tanto el amor romántico como el filial, así como amores imposibles o no correspondidos”, expresa.

“A estas historias se suman otros cuadros que dialogan con el mismo tema desde una dimensión más física y poética. A través del movimiento, la música, el canto y la danza, los cuerpos ocupan libremente el espacio escénico y buscan expresar un amor no hegemónico, alejado de los modelos tradicionales dictados por las narrativas novelísticas o cinematográficas de Hollywood”, añade.

