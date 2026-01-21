HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Romanticismo antiguo: ¿amor verdadero o acoso y abuso de poder? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Cultural

Llega al teatro ‘La reunificación de las dos Coreas’, una versión corta y particular del conflicto entre ambas naciones

Bajo la dirección de Ana Julia Marko, la obra explora el amor en diversas formas, abordando temas como la violencia, el deseo y la soledad a través de cuadros breves y sin palabras.

'La reunificación de las dos Coreas' es una adaptación libre de un texto contemporáneo. Foto: difusión.
'La reunificación de las dos Coreas' es una adaptación libre de un texto contemporáneo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

‘La reunificación de las dos Coreas’, en una versión corta y adaptada, llega al teatro peruano para tener una mirada diferente al conflicto de ambos países. La puesta en escena se presentará del 5 al 12 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María). Las entradas están a la venta en Joinnus.

La temporada de ‘La reunificación de las dos Coreas’, dirigida por Ana Julia Marko, con dramaturgia de Joël Pommerat y traducción de Nadine Vallejo; consta de seis funciones: jueves 5, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero a las 8:00 p. m., y el jueves 12 con doble función a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m. 

El elenco está conformado por Mar Balarezo, Alejandra Bocanegra, Carla Chávez, Marcia Chea, Jimena Donayre, Jhohana Flores, Sebastián Hidalgo, Valeria Lazo, Lucas Mendoza, Alexis Moscoso, Mitsuko Olmedo, Germán Ojeda y Sebastian Zúñiga.

PUEDES VER: Reponen ‘Las veces que no (te) dije te quiero’, obra protagonizada por Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo

lr.pe

¿De qué trata ‘La reunificación de las dos Coreas’?

La obra propone una mirada fragmentada sobre el amor como motor de vida y como fuerza que atraviesa la violencia, el deseo, la culpa y la soledad. A través de una serie de cuadros breves, con y sin palabras, se despliegan múltiples formas de amar, desde lo romántico y filial hasta lo obsesivo y contradictorio, en un universo donde el vínculo humano nunca es simple.

“‘La reunificación de las dos Coreas’ es una adaptación libre de un texto contemporáneo compuesto por escenas independientes que comparten un mismo eje: el amor en todas sus formas”, explica la directora, Ana Julia Marko. “Nos interesa mostrar tanto el amor romántico como el filial, así como amores imposibles o no correspondidos”, expresa.

“A estas historias se suman otros cuadros que dialogan con el mismo tema desde una dimensión más física y poética. A través del movimiento, la música, el canto y la danza, los cuerpos ocupan libremente el espacio escénico y buscan expresar un amor no hegemónico, alejado de los modelos tradicionales dictados por las narrativas novelísticas o cinematográficas de Hollywood”, añade. 

Notas relacionadas
Connie Chaparro se emociona por actuar otra vez con su esposo Sergio Galliani: “Estamos felices de volver a trabajar juntos”

Connie Chaparro se emociona por actuar otra vez con su esposo Sergio Galliani: “Estamos felices de volver a trabajar juntos”

LEER MÁS
Reponen ‘Las veces que no (te) dije te quiero’, obra protagonizada por Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo

Reponen ‘Las veces que no (te) dije te quiero’, obra protagonizada por Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo

LEER MÁS
'Tiempo de Soledad': trama, reparto y todo sobre la obra teatral peruana que fue premiada en Brasil

'Tiempo de Soledad': trama, reparto y todo sobre la obra teatral peruana que fue premiada en Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Cultural

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025